La Secretaría de las Mujeres arremete contra Grok por violencia digital

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, arremetió contra “Grok”, la Inteligencia Artificial de la red social X, por “carecer” de filtros de seguridad suficientes para evitar la violencia sexual digital.

En su primer comunicado del 2026, la dependencia condenó el uso de la IA para violentar sexualmente a las mujeres.

“Ante las denuncias hechas por mujeres sobre el uso de herramientas con inteligencia artificial como ‘Grok’, para manipular y difundir imágenes sin su consentimiento, la Secretaría de las Mujeres hace un llamado a las personas responsables de la red social ‘X’ para evitar que su plataforma se convierta en un espacio que reproduzca la violencia de género”.

La exsecretaria general de Morena detalló que, en semanas recientes, usuarios de “X” han utilizado dicha plataforma para generar imágenes semidesnudas o de carácter sexual mediante IA y, su posterior divulgación, “sin consentimiento de las mujeres”.

Ello, denunció, “constituye una violación a la intimidad y una forma de violencia en razón de género que no debe ser tolerada”.

La exsenadora explicó: “Esta conducta se encuentra tipificada en los marcos legales de México bajo el conjunto de reformas conocidas como Ley Olimpia, que sanciona la producción y difusión de contenido íntimo real o simulado que vulnere la integridad de las mujeres”.

Y siguió: “Por ello, es inadmisible que herramientas tecnológicas como la IA Grok carezcan de filtros de seguridad suficientes, y permitan que se cometa violencia sexual digital”.

Sin reunión con “X” por falta de sede en México

Citlalli Hernández informó que, junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), ha tenido acercamiento con diversas plataformas digitales bajo la convicción de que “el entorno digital no debe ser una extensión de la violencia machista ni un refugio para el acoso sexual”.

Entonces, reconoció la disposición de las plataformas que han mostrado “interés en alinear sus normas de convivencia con apego a los derechos humanos”. Sin embargo, mostró su preocupación ante la respuesta de la plataforma “X” y “su imposibilidad de establecer una reunión, debido a que no cuentan con oficinas en México”.

Dijo: “Consideramos que la ausencia de sedes locales no exime a ninguna empresa tecnológica de su responsabilidad ética y legal para con sus usuarias en territorio mexicano”.

Luego, reiteró la disposición para entablar un diálogo respetuoso con “X”, para trabajar en que “sus filtros de seguridad sean suficientes e impidan que se cometa violencia sexual digital”.

Según la titular de la SeMujeres, “es primordial que las plataformas digitales, y todos los actores de la sociedad, asuman un papel activo en el cambio cultural para lograr una convivencia igualitaria y respetuosa entre mujeres y hombres”.