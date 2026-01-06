Llamar terroristas a cárteles del narcotráfico da elementos a EU para intervenir México: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La denominación del fentanilo como arma de destrucción masiva y a los cárteles como grupos terroristas da elementos a Estados Unidos para avanzar en una posible intervención en México, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, pero, aclaró, no quiere decir que vaya a ocurrir.

Esta mañana, la mandataria federal fue tajante al decir que “el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.

Tampoco, aseguró, “consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano en el marco de las leyes aplicables y si no fuera así en territorio mexicano son sujetos a delito grave. Eso es lo que incorporamos en el momento”.

Sheinbaum reiteró la manifestación al gobierno de los Estados Unidos, de tener colaboración y cooperación, para que no llegue droga a Estados Unidos, aunque se trata de una responsabilidad compartida.

Proceso preguntó a la presidenta hasta qué punto se toman en serio las declaraciones que da el presidente Donald Trump.

-¿Qué es lo que hay que hacer en estas circunstancias? Que podría decir: ‘Bueno, vamos a hacer un plan de seguridad nacional’… es comunicarse, es el diálogo. Nosotros privilegiamos el diálogo por encima de todo. Tenemos nuestra posición, tenemos nuestros principios, pero buscamos el diálogo con el gobierno de Estados Unidos siempre y afortunadamente tenemos una muy buena comunicación.

Admitió que hay declaraciones del gobierno de Estados Unidos en las que su administración no está de acuerdo y se lo han manifestado a su contraparte.

“El diálogo no quiere decir que estés de acuerdo en todo (…) por eso no es un asunto de que seamos omisos y decíamos no”.

-Entonces, ¿se ve lejano que pudieran cumplirse algunas de las palabras sobre ‘algo hay que hacer con México’, 'México no ha cumplido su parte’, 'domina el narcoterrorismo’.

-Sí.