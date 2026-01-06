Pensión para el Bienestar 2026: ventajas de registrar a una persona auxiliar

La figura de persona auxiliar en la Pensión para el Bienestar se puede designar en cualquier momento y no afecta el derecho del beneficiario al apoyo económico.. Foto: Programas para el Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Bienestar mantiene en 2026 la figura de persona auxiliar dentro de la Pensión para el Bienestar, un mecanismo que permite a los beneficiarios designar a una persona de confianza para apoyarlos en trámites y gestiones relacionadas con el programa federal.

De acuerdo con información oficial de la dependencia, registrar a una persona auxiliar no modifica el derecho del beneficiario a recibir el apoyo económico ni altera los criterios de incorporación establecidos en las reglas de operación vigentes. El trámite es voluntario, gratuito y puede realizarse en cualquier momento del año.

Para qué sirve una persona auxiliar en la Pensión para el Bienestar

La persona auxiliar funciona como un enlace administrativo entre el beneficiario y las instancias operativas del programa. Su función principal consiste en representar al titular cuando éste no puede acudir personalmente a realizar trámites por motivos de salud, movilidad limitada o edad avanzada.

Entre las gestiones que puede realizar se encuentran la actualización de datos personales, el reporte de cambios de domicilio, la solicitud de aclaraciones por depósitos no recibidos y la atención de incidencias relacionadas con la entrega de la pensión. La Secretaría de Bienestar ha informado que estas acciones buscan evitar suspensiones o retrasos en los pagos.

El programa establece que la persona auxiliar no sustituye al beneficiario ni adquiere derechos sobre el apoyo económico, ya que la titularidad de la pensión se mantiene exclusivamente a nombre de la persona registrada como derechohabiente.

Requisitos para registrar a una persona auxiliar en los Programas para el Bienestar

Para dar de alta a una persona auxiliar, ésta debe ser mayor de edad y presentar documentación básica. Entre los requisitos se encuentran identificación oficial vigente, Clave Única de Registro de Población, acta de nacimiento y comprobante de domicilio reciente.

La Secretaría de Bienestar ha precisado que no es obligatorio que la persona auxiliar sea familiar del beneficiario. Puede tratarse de cualquier persona de confianza que cumpla con los requisitos administrativos. El registro puede realizarse en módulos de atención del Bienestar o mediante la Línea del Bienestar, proporcionando los datos del beneficiario y de la persona designada.

Apoyo en caso de fallecimiento del beneficiario

Uno de los beneficios operativos más relevantes de contar con una persona auxiliar registrada es su intervención en el trámite del pago de marcha. Las reglas de operación vigentes establecen que, cuando un beneficiario fallece, se puede otorgar un apoyo económico por única ocasión.

Si existe una persona auxiliar registrada, ésta puede realizar el trámite correspondiente para recibir dicho pago, siempre que cumpla con los requisitos administrativos. En ausencia de una persona auxiliar, el Comité Técnico del programa determina el procedimiento para la entrega del apoyo.

Facilitación de trámites administrativos

Además del pago de marcha, la figura de la persona auxiliar permite reducir la necesidad de que los beneficiarios acudan de forma presencial a los módulos de atención. Esto incluye trámites como la actualización de información personal, la entrega de documentación o la atención de notificaciones operativas.

La Secretaría de Bienestar ha señalado que esta figura resulta relevante para personas adultas mayores y personas con discapacidad permanente, quienes pueden enfrentar dificultades para desplazarse.

Pagos y calendario para 2026

El 5 de enero de 2026, la Secretaría de Bienestar, a través de Programas para el Bienestar, publicó información oficial sobre el calendario de pagos correspondiente al primer bimestre del año. La dependencia informó que los depósitos se realizarán de manera escalonada conforme a la letra inicial del primer apellido del beneficiario.

La Secretaría de Bienestar reiteró que las fechas específicas por letra se difunden únicamente a través de canales oficiales y que no es necesario acudir antes de la fecha asignada, ya que el depósito queda disponible en la cuenta del beneficiario.

Registro voluntario y actualizable

El registro de una persona auxiliar es voluntario y puede realizarse en cualquier momento. Los beneficiarios pueden solicitar la modificación o sustitución de la persona auxiliar registrada si así lo requieren.

La Secretaría de Bienestar ha informado que este procedimiento no genera costos adicionales y forma parte de las medidas para fortalecer la atención administrativa del programa durante 2026.