Visa 2026: Cambian las reglas de entrevista; quiénes ya no quedan exentos por edad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— En 2026, la entrevista presencial vuelve a ser la regla general para tramitar una Visa de no inmigrante de Estados Unidos desde México, incluso para menores de 14 años y personas mayores de 79. La base de esta medida es una actualización del Departamento de Estado de EE.UU. publicada el 18 de septiembre de 2025, que establece que “todas las personas solicitantes, incluidas las menores de 14 y mayores de 79, generalmente requerirán una entrevista en persona” con un oficial consular.

Esto significa que quienes planeen su trámite para este año 2026 deben considerar que la exención automática por edad ya no aplica como regla amplia. En su lugar, la entrevista solo puede omitirse en supuestos específicos (y aun así, el consulado conserva la facultad de solicitar entrevista “caso por caso”).

Qué dice la regla vigente (y desde cuándo)

La actualización del 18 de septiembre de 2025 aclara dos puntos clave:

Regla general: entrevista presencial para solicitantes de Visa de no inmigrante, sin importar edad, incluidos menores de 14 y mayores de 79.

Excepciones limitadas: solo ciertas categorías y renovaciones pueden ser consideradas para exención.

¿Hay excepciones en 2026? Sí, pero son limitadas

De acuerdo con el Departamento de Estado, la exención de entrevista (interview waiver) puede considerarse en estos casos:

1) Visas diplomáticas u oficiales

Pueden ser elegibles personas solicitantes clasificables en categorías A-1, A-2, C-3 (con excepción para ciertos empleados personales), G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 o TECRO E-1, además de solicitantes de visas de tipo diplomático u oficial.

2) Renovación de visa de turista/negocios (B1/B2) o documento de cruce fronterizo, con requisitos estrictos

La guía contempla exención para quienes renueven una B-1, B-2 o B1/B2, o una Border Crossing Card/Foil (referida específicamente para solicitantes mexicanos), dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa previa, siempre que:

La visa anterior se haya emitido con vigencia completa (“full validity”), y

La persona haya tenido al menos 18 años al momento de emitirse esa visa anterior.

3) Renovación de visa H-2A (trabajo agrícola temporal)

También puede considerarse exención en renovaciones H-2A dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento, bajo los mismos requisitos: Visa previa de vigencia completa y que la persona tuviera 18 años o más cuando se emitió la visa anterior.

Condiciones que también se deben cumplir (aunque aplique la categoría)

Además de encajar en un supuesto de exención, la guía oficial marca criterios generales, como:

Tramitar en el país de nacionalidad o residencia habitual (con excepciones para visas diplomáticas y ciertas oficiales);

No haber tenido negativas de Visa (salvo que se hayan superado o dispensado);

No presentar causales “aparentes o potenciales” de inelegibilidad.

Y hay un punto que suele generar confusión: aunque un caso parezca elegible para exención, el consulado puede pedir entrevista de todos modos “por cualquier motivo”, según el propio aviso del Departamento de Estado.

Qué implica en la práctica para trámites en México durante 2026

