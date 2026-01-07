CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).-El Servicio MeteorolÃ³gico Nacional (SMN) alertÃ³ que el prÃ³ximo fin de semana se prevÃ© el desarrollo de la segunda tormenta invernal de la temporada que podrÃ­a generar un marcado descenso de temperaturas y lluvias intensas e incluso torrenciales.

Por lo pronto, el organismo de la ComisiÃ³n Nacional del Agua (Conagua) emitiÃ³ su pronÃ³stico para el jueves 8 de enero y detallÃ³ las entidades mÃ¡s afectadas por precipitaciones, rachas de viento, heladas y bancos de niebla.

Durante la noche del miÃ©rcoles y madrugada del jueves, el frente frÃ­o nÃºmero 27 recorrerÃ¡ lentamente el noroeste y norte de MÃ©xico; en interacciÃ³n con una vaguada en niveles medios y altos de la atmosfera y la humedad propagada por las corrientes en chorro polar y subtropical.

Esto ocasionarÃ¡ lluvias puntuales fuertes en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, asÃ­ como chubascos en Sinaloa; vientos fuertes y descenso de las temperaturas en las regiones mencionadas con posible caÃ­da de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Por otra parte, una lÃ­nea seca extendida sobre el noreste mexicano y una circulaciÃ³n de alta presiÃ³n sobre el golfo de MÃ©xico, propiciarÃ¡n vientos de componente sur con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo LeÃ³n y Tamaulipas, y rachas de 30 a 50 km/h en el norte de Veracruz. SimultÃ¡neamente, canales de baja presiÃ³n sobre el occidente, sur y sureste del paÃ­s, en combinaciÃ³n con la humedad procedente del ocÃ©ano PacÃ­fico, golfo de MÃ©xico y mar Caribe, generarÃ¡n chubascos en Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo, asÃ­ como lluvias aisladas en Chiapas y MichoacÃ¡n.

Lluvias, chubascos y probable caÃ­da de nieve o aguanieve

El jueves, el frente frÃ­o nÃºmero 27 recorrerÃ¡ el norte y gradualmente el noreste del territorio nacional; continuarÃ¡ interactuando con una vaguada en niveles medios y altos de la atmÃ³sfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, mientras que en superficie interaccionarÃ¡ con un canal de baja presiÃ³n, manteniendo las condiciones para lluvias y chubascos en Sonora y Chihuahua, ambiente frÃ­o a muy frÃ­o con probable caÃ­da de nieve o aguanieve en el norte de Sonora y Chihuahua.

De igual forma, se prevÃ©n vientos muy fuertes con rachas de 70 a 90 kilÃ³metros por hora en Baja California, Chihuahua y Durango.

A su vez, el ingreso de humedad del ocÃ©ano PacÃ­fico y mar Caribe propiciarÃ¡ lluvias y chubascos con posibles descargas elÃ©ctricas en el occidente, sur y sureste del territorio mexicano, incluida la penÃ­nsula de YucatÃ¡n.

En el resto del paÃ­s, una circulaciÃ³n anticiclÃ³nica en niveles medios de la atmÃ³sfera mantendrÃ¡ cielo despejado a parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvia, ambiente frÃ­o a muy frÃ­o durante la maÃ±ana y heladas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

El organismo de la Conagua anticipÃ³ que para el fin de semana surgirÃ¡ la segunda tormenta invernal de la temporada, que generarÃ¡ ambiente muy frÃ­o a gÃ©lido y rachas muy fuertes de viento en el noroeste, norte y occidente de MÃ©xico; lluvias y chubascos en la Mesa del Norte y la Mesa Central, ademÃ¡s de probabilidad de caÃ­da de nieve o aguanieve en zonas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, San Luis PotosÃ­, Zacatecas y cimas montaÃ±osas del centro y oriente del paÃ­s, asÃ­ como lluvia engelante en Chihuahua, Coahuila y Nuevo LeÃ³n.

Valle de MÃ©xico

Por la maÃ±ana, se prevÃ© cielo despejado con bruma, ambiente frÃ­o a fresco en la regiÃ³n; y muy frÃ­o con posibles heladas en zonas altas del Valle de MÃ©xico. Por la tarde ambiente templado a cÃ¡lido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de MÃ©xico y el Estado de MÃ©xico.

La temperatura mÃ­nima en la Ciudad de MÃ©xico serÃ¡ de 7 a 9 Â°C y la mÃ¡xima de 24 a 26 Â°C. Para Toluca se prevÃ© una temperatura mÃ­nima de 1 a 3 Â°C y una mÃ¡xima de 21 a 23 Â°C. Viento del sur y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Probabilidad de caÃ­da de nieve o aguanieve: norte de Sonora y Chihuahua.

Las lluvias fuertes podrÃ­an incrementar los niveles de rÃ­os y arroyos, y generar deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrÃ­an derribar Ã¡rboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrÃ­an reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

PronÃ³stico de lluvias para el jueves 08 de enero:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, MichoacÃ¡n, Guerrero y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Campeche y YucatÃ¡n.

PronÃ³stico de temperaturas para el jueves 08 de enero:

Temperaturas mÃ­nimas de -10 a -5 Â°C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mÃ­nimas de -5 a 0 Â°C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo LeÃ³n, San Luis PotosÃ­, Zacatecas, Guanajuato, MichoacÃ¡n, Estado de MÃ©xico, QuerÃ©taro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mÃ­nimas de 0 a 5 Â°C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de MÃ©xico y Morelos.

Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Tamaulipas, San Luis PotosÃ­, MichoacÃ¡n, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Nuevo LeÃ³n, Guanajuato (noreste), QuerÃ©taro, Hidalgo (norte), Jalisco (costa), Colima, Tabasco, Campeche y YucatÃ¡n.

PronÃ³stico de viento y oleaje para el jueves 08 de enero: