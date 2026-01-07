Desmantelan red europea del Cártel de Sinaloa: detienen a nueve y aseguran casi 3 millones de euros

Operativo en España, realizado por la Policía Nacional en colaboración con la DEA, de EU. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Policía Nacional española, en colaboración con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, ha desarticulado completamente la infraestructura en Europa del Cártel de Sinaloa, considerado el principal proveedor de metanfetaminas al continente.

Esta segunda fase de la Operación Saga, iniciada en 2023 y culminada hoy, ha resultado en la detención de nueve personas, entre ellas un miembro directo del Cártel de Sinaloa que se ocultaba en un piso de Madrid, recibiendo 2 mil 500 euros mensuales a cambio de su silencio sobre un alijo previo de mil 800 kilos de metanfetamina.

Los investigadores destacan que esta red hispano-mexicana, vinculada directamente al Cártel de Sinaloa, era el "más potente de Europa" en el tráfico de drogas de síntesis. El modus operandi incluía ocultar grandes cantidades de metanfetamina en bloques y piedras de mármol importados desde México, camuflados como carga legal.

Entre las incautaciones figuran casi tres millones de euros en efectivo, escondidos en un búnker subterráneo bajo el suelo de una nave industrial perteneciente a un empresario español, propietario de una compañía de mármol utilizada como cobertura para el narcotráfico.

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, se remonta a la primera fase en mayo de 2024, cuando se intervino la segunda mayor partida de metanfetamina en Europa (mil 800 kg). Tras aquel golpe, el Cártel de Sinaloa intentó reestructurarse, enviando nuevos cargamentos como 40 kg ocultos en una estatua con destino a Tenerife y 38 kg de marihuana a Finlandia.

Tres de los detenidos han ingresado en prisión por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Con esta acción, las autoridades dan por desmantelado el principal punto de abastecimiento de metanfetaminas del Cártel de Sinaloa en territorio europeo, frenando su expansión transatlántica en el mercado de drogas sintéticas.