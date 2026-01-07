Empresario vinculado a la trama de corrupción de García Luna busca frenar proceso penal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) revocó la resolución que había decretado el no ejercicio de la acción penal a favor del empresario Adolfo del Cueto Aramburu, un personaje mencionado en la red de presuntos sobornos vinculada al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y al expresidente Enrique Peña Nieto.

La decisión quedó asentada en documentos judiciales y derivó en la reactivación formal de la carpeta de investigación en su contra. Como respuesta, Del Cueto Aramburu promovió un juicio de amparo para impugnar la decisión.

De acuerdo con los autos del amparo 1033/2025, el 26 de septiembre una autoridad de la FGR dejó sin efectos un acuerdo previo, fechado el 17 de febrero del mismo año, mediante el cual se había determinado no ejercer acción penal en favor del empresario. La revocación implica que la indagatoria, cuyo contenido no ha sido hecho público por la autoridad, volvió a quedar activa.

En la documentación judicial se ordena “agregar a los autos el oficio remitido por la agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación C-6, adscrita a la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros”, lo que sugiere que la investigación reactivada podría involucrar operaciones de carácter financiero. No obstante, el alcance específico de la indagatoria permanece bajo reserva de la FGR.

El litigio aún no está cerrado. De acuerdo con un aviso judicial reciente, el tribunal colegiado competente admitió el recurso de revisión interpuesto en el juicio de amparo promovido por Del Cueto Aramburu, con lo que el asunto será analizado en segunda instancia.

La admisión del recurso no implica una resolución de fondo, pero sí mantiene abierta la disputa legal sobre la validez de la revocación del no ejercicio de la acción penal dictada por la FGR. El tribunal deberá determinar si la autoridad ministerial actuó conforme a derecho al reactivar la carpeta de investigación o si, por el contrario, debe restituirse el beneficio concedido previamente al empresario.

Los presuntos sobornos

El nombre de Adolfo del Cueto Aramburu aparece en las declaraciones ministeriales rendidas por los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, así como por su socio Natan Wancier Taub, tras lograr un acuerdo con la FGR para que se les conceda un criterio de oportunidad.

Según esos testimonios, a Del Cueto Aramburu se le identificó como un empresario que operaba desde Miami a través de la casa de bolsa Bulltick y mantenía vínculos con el empresario Jorge Fernández Moreno. Ambos son señalados como intermediarios en la canalización de presuntos pagos ilícitos dirigidos a altos funcionarios mexicanos, entre ellos el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, con el objetivo de asegurar la continuidad de contratos públicos para la empresa Nunvav Technologies.

De acuerdo con las declaraciones, los Weinberg y su socio habrían recurrido a Fernández Moreno y Del Cueto Aramburu debido a que, presuntamente, contaban con “conexiones importantes y acceso directo” a la administración federal entrante en 2012.

“A finales del 2011 o a principios del 2012, conocimos a los mexicanos Jorge Fernández Moreno (fecha de nacimiento … 1961) y Adolfo Del Cueto Aramburu (fecha de nacimiento… 1974), quienes dirigían una casa de bolsa en Miami llamada Bulltick (anexo 4, correo introductorio). Fernández Moreno y Del Cueto Aramburu nos señalaron que tenían conexiones importantes y acceso directo con la nueva administración de Enrique Peña Nieto”, refieren en su declaración jurada.

Antecedentes empresariales

La Casa de Bolsa Bulltick dejó de operar en México luego de que el 13 de abril de 2012 provocó una abrupta caída del mercado accionario mexicano debido a un error operativo, al registrar una venta masiva de acciones a un precio ínfimo. Una vez detectado el error, la Bolsa Mexicana de Valores echó atrás la operación, que implicaba un monto de transacción multimillonario. Bulltick solicitó la revocación de su licencia a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De acuerdo con el Registro Público del Comercio, Adolfo del Cueto figura como propietario de al menos tres empresas activas en México: Convison 20-20, especializada en atención oftalmológica integral y fabricación de insumos médicos; Grupo Hormiga, dedicada a servicios de gestión de riesgos y soporte tecnológico para carteras financieras, y Jugui Express, enfocada en la comercialización y mantenimiento de máquinas expendedoras.

Además, su historial registral incluye la participación en dos sociedades ya liquidadas: Quantek, disuelta en 2010, que ofrecía servicios de apoyo para administración de riesgos financieros, y Emprenda, liquidada en 2025, cuyo objeto era otorgar créditos y préstamos.

Bulltick continúa en operación desde Miami. De acuerdo con su portal https://bulltick.com/about-us/ es un agente de bolsa registrado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos y es miembro de la Financial Industry Regulatory Authority (FINFRA), la National Futures Association (NFA) y la Securities Investor Protection Corporation (SIPC).

En septiembre de 2024, la SEC informó a través de un comunicado la imputación de 11 gestores de inversiones institucionales por no presentar los informes, conocidos como Formularios 13F, que debían presentar debido a su discreción sobre más de 100 millones de dólares en ciertos valores.

Las 11 firmas acordaron resolver los cargos de la SEC. Entre los gestores de inversiones institucionales imputados se encontraba Bulltick Wealth Management, LLC con una sanción de 175 mil dólares.