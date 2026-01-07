Gertz Manero será embajador de México en Gran Bretaña: Sheinbaum

El exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero en la conferencia matutina de Palacio Nacional, este martes 7 de octubre de 2025. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exfiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero será embajador de México en Gran Bretaña, ya se obtuvo el beneplácito, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta mañana, en la conferencia de Palacio Nacional la mandataria federal recordó que este nombramiento tiene que ser aprobado por el Senado de la República.

Lo puedo ya decir porque ya fue aprobado el beneplácito, va a Gran Bretaña, sí, a Inglaterra, tiene que aprobarlo el Senado y después ya iría, luego les damos la fecha”.

Este nombramiento se da pese a los actos irregulares que cometió Gertz Manero en su cargo, el cual fue heredado del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos, la fabricación de delitos contra Laura Morán, quien fue pareja de su hermano Federico, y la hija de Laura, Alejandra Cuevas a quien llevó a la cárcel con una garante accesoria relacionada con un “homicidio por omisión”, al situar a estas mujeres con un rol obligatorio de “cuidadoras” del hermano del fiscal.

Además de las llamadas que tuvo Gertz con familiares de políticos bajo proceso judicial, que se conocieron por filtraciones, para interferir en los resultados y negociar su situación jurídica frente a la comisión de delitos que la Fiscalía a su cargo debía defender con pruebas.