México alerta en la OEA sobre expansión militar de EU a otros países

Alejandro Encinas en la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA . Foto: YouTube OAS OEA Videos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de México externó en la Organización de Estados Americanos (OEA) su preocupación ante un posible escalamiento de las acciones militares de Estados Unidos a otros países del continente.

Este martes se llevó a cabo una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para abordar los acontecimientos recientes en Venezuela, tras la operación del gobierno de Donald Trump para capturar al presidente Nicolás Maduro.

Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la OEA, ratificó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que la acción unilateral y la invasión no pueden ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI, ya que no conducen ni a la paz ni al desarrollo.

Sin mencionarlas textualmente, Encinas aludió a las recientes declaraciones de Donald Trump, quien respondió “me suena bien” a una presunta sobre una operación contra Colombia. Asimismo ha insistido en que “tendrán que hacer algo con México” sobre la lucha antinarco y ha mencionada que Cuba “parece como que está lista para caer”.

En su intervención, Alejandro Encinas dijo:

“Expresamos nuestra profunda preocupación por las expresiones de los últimos días que hablan de un escalamiento o expansión de las acciones militares a otros países de nuestra región amenazando así directamente la paz y la estabilidad de las Américas”.

La situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, "sin injerencias ni tutelajes externos", planteó Encinas.

(A partir del minuto 1:50:00)