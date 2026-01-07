MTU obligatorio: qué transferencias podrán detener los bancos desde enero de 2026

Desde enero de 2026, bancos aplican un MTU automático a clientes que no configuraron su límite en 2025.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— A partir del 1 de enero de 2026, los clientes de Banamex, BBVA, Santander y HSBC que no ajustaron su Monto Transaccional del Usuario (MTU) antes del cierre de 2025 comenzaron a operar bajo un límite automático asignado por su institución bancaria.

El MTU es un tope que define el monto máximo que un usuario puede transferir mediante canales digitales, como aplicaciones móviles o banca en línea. La medida fue establecida por disposiciones regulatorias emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con el objetivo de reforzar los controles en operaciones electrónicas y reducir riesgos asociados a transferencias no autorizadas.

Durante el último trimestre de 2025, los bancos habilitaron en sus plataformas digitales la opción para que los clientes definieran de manera personalizada su MTU por operación, por día o por periodo mensual. El plazo para realizar este ajuste venció el 31 de diciembre de 2025. A partir del inicio de 2026, las cuentas que no realizaron la configuración comenzaron a operar con un límite determinado automáticamente.

De acuerdo con la información difundida por instituciones financieras y medios especializados, el MTU automático se calcula con base en el historial de transacciones del cliente y en patrones de comportamiento de usuarios con perfiles similares. En muchos casos, el monto asignado se ubica alrededor de 1,500 Unidades de Inversión (UDIS), aunque la cifra puede variar según la institución y el tipo de cuenta.

Desde enero de 2026, si un cliente intenta realizar una transferencia que exceda el MTU asignado, la operación puede ser rechazada de forma automática por el sistema bancario. Para completar el movimiento, el usuario debe modificar su límite desde la aplicación bancaria o contactar a su banco para autorizar la transacción.

El MTU aplica a transferencias electrónicas realizadas mediante el sistema SPEI, pagos con CoDi y otros servicios digitales habilitados en las plataformas de banca electrónica. No afecta las operaciones realizadas directamente en sucursal ni el uso de efectivo en cajeros automáticos.

La CNBV informó previamente que la implementación del MTU forma parte de una estrategia de fortalecimiento del marco de seguridad en la banca digital, en un contexto de crecimiento sostenido de las operaciones financieras realizadas desde dispositivos móviles. Las autoridades señalaron que el control de montos permite detectar patrones atípicos y reducir la exposición a fraudes.

Qué pasa con los clientes que no ajustaron su MTU

Los clientes que no configuraron su MTU antes del 31 de diciembre de 2025 no enfrentan sanciones económicas ni penalizaciones administrativas. La consecuencia directa es la aplicación del límite automático, que puede resultar inferior a las necesidades habituales de algunos usuarios.

En estos casos, los clientes pueden modificar su MTU en cualquier momento desde la aplicación móvil o la banca en línea de su banco. El cambio suele requerir autenticación adicional, como el uso de contraseñas dinámicas o validación biométrica, dependiendo de la institución.

Los bancos recomiendan revisar periódicamente el MTU para asegurarse de que el límite se ajuste al uso real de la cuenta, especialmente en casos de pagos recurrentes como colegiaturas, rentas, nómina o transferencias a proveedores.

Cómo modificar el MTU en 2026

En Banamex , los usuarios pueden acceder a la configuración del MTU desde el menú principal de la aplicación, en el apartado de seguridad o límites de operación.

, los usuarios pueden acceder a la configuración del MTU desde el menú principal de la aplicación, en el apartado de seguridad o límites de operación. En BBVA , la opción se encuentra en la sección de configuración de cuentas, donde es posible definir montos por operación o por día.

, la opción se encuentra en la sección de configuración de cuentas, donde es posible definir montos por operación o por día. En Santander , el ajuste se realiza desde la administración de cuentas dentro de la app, en el apartado de límites de transferencias.

, el ajuste se realiza desde la administración de cuentas dentro de la app, en el apartado de límites de transferencias. En HSBC, los clientes pueden modificar el MTU desde la sección de transferencias y pagos.

En todos los casos, el proceso se realiza sin acudir a sucursal y puede repetirse cuantas veces sea necesario.

La medida se aplica únicamente a personas físicas con cuentas en instituciones de banca múltiple. Hasta el momento, no incluye a usuarios de plataformas financieras que no operan bajo ese régimen, aunque algunas han comenzado a implementar controles similares de forma preventiva.