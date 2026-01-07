Pilares de CDMX lanza convocatoria de empleo con sueldos de hasta 18,500 pesos

Â¿Buscas trabajo en la Ciudad de MÃ©xico? PILARES ofrece plazas con remuneraciones competitivas, conoce cÃ³mo postularte.. Foto: Octavio GÃ³mez

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” El programa PILARES abriÃ³ una nueva convocatoria de empleo en la Ciudad de MÃ©xico, con vacantes que ofrecen ingresos mensuales de hasta 18,500 pesos para quienes cumplan con los requisitos establecidos en las bases oficiales.

La convocatoria fue difundida por el Gobierno de la Ciudad de MÃ©xico como parte del proceso de operaciÃ³n de los centros comunitarios PILARES, que funcionan en las 16 alcaldÃ­as de la capital y ofrecen actividades educativas, culturales, deportivas y de formaciÃ³n.

QuÃ© tipo de empleos ofrece PILARES y cuÃ¡nto pagan

La oferta laboral contempla cargos operativos, acadÃ©micos y de coordinaciÃ³n, con distintos niveles de remuneraciÃ³n mensual. De acuerdo con la convocatoria, los sueldos van desde aproximadamente 9,000 pesos hasta 18,500 pesos, dependiendo del puesto y las responsabilidades asignadas.

Entre las vacantes con mayor ingreso se encuentran puestos de coordinaciÃ³n acadÃ©mica, mientras que otras plazas corresponden a docentes, talleristas y promotores, quienes participan directamente en la imparticiÃ³n de actividades dentro de los centros PILARES.

Las Ã¡reas de trabajo incluyen disciplinas como educaciÃ³n, cultura, artes, deporte, formaciÃ³n comunitaria y actividades recreativas, que forman parte de la programaciÃ³n regular de estos espacios pÃºblicos.

El requisito clave para acceder al sueldo mÃ¡s alto

Para aspirar a los puestos con remuneraciÃ³n de hasta 18,500 pesos mensuales, los candidatos deben cumplir con un requisito central: acreditar experiencia o perfil especÃ­fico acorde con el cargo, particularmente en funciones de coordinaciÃ³n o responsabilidad acadÃ©mica.

AdemÃ¡s de ese criterio, los aspirantes deben cumplir con las condiciones generales establecidas en la convocatoria, las cuales son obligatorias para cualquier vacante dentro del programa PILARES.

Requisitos generales para participar en la convocatoria

Las personas interesadas en postularse deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 18 aÃ±os cumplidos o mÃ¡s al momento del registro.

Ser ciudadano mexicano o contar con permiso migratorio vigente que autorice trabajar en el paÃ­s.

Residir en la Ciudad de MÃ©xico, preferentemente cerca de un centro PILARES.

No recibir apoyos econÃ³micos de otros programas sociales de caracterÃ­sticas similares.

No laborar en alguna dependencia del gobierno.

Para ciertos cargos, se solicita ademÃ¡s documentaciÃ³n especÃ­fica, como identificaciÃ³n oficial, comprobante de domicilio y documentos que acrediten experiencia o formaciÃ³n relacionada con el puesto.

Fechas y proceso de registro para las vacantes

El registro para participar en esta convocatoria iniciÃ³ durante este mes de enero y se mantiene abierto conforme a los plazos establecidos en las bases oficiales.

El proceso se realiza en lÃ­nea, mediante el sistema habilitado por las autoridades capitalinas, donde los aspirantes deben capturar su informaciÃ³n personal, seleccionar el tipo de vacante y adjuntar la documentaciÃ³n requerida.

Una vez concluido el registro, las solicitudes son evaluadas conforme a los criterios definidos para cada puesto.

DÃ³nde se ubican los centros PILARES con vacantes disponibles

Las vacantes se distribuyen en centros PILARES ubicados en las 16 alcaldÃ­as de la Ciudad de MÃ©xico, con el objetivo de fortalecer la operaciÃ³n de estos espacios comunitarios.

Los centros funcionan como puntos de acceso gratuito a actividades educativas, culturales y deportivas, y forman parte de la infraestructura social del gobierno capitalino.

Por quÃ© se abriÃ³ esta nueva convocatoria laboral

La apertura de estas vacantes responde a la necesidad operativa de los centros PILARES, que requieren personal para mantener y ampliar su oferta de actividades a lo largo del aÃ±o.

El programa PILARES opera de manera continua y, de forma periÃ³dica, lanza convocatorias para integrar personal que participe en sus programas comunitarios.