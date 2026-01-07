Presidenta del Senado presenta punto de acuerdo para rechazar intervención de EU en Venezuela

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, durante su intervención en la sesión de la Comisión Permanente, el 7 de enero de 2026. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, presentó, ante la Comisión Permanente, un punto de acuerdo para que el Congreso exprese su preocupación ante la intervención militar emprendida por Estados Unidos de América en Venezuela.

El documento, a nombre de los Grupos Parlamentarios de Morena y PT, rechaza de manera categórica toda acción unilateral que contravenga los principios fundamentales del derecho internacional, particularmente aquellos que reconocen la soberanía de los Estados, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias.

“La acción militar ejecutada constituye una violación a la Carta de las Naciones Unidas cuyo artículo 2.4 establece la obligación de los Estados miembros de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.

“Dicha acción contraviene los principios consagrados en el artículo 3 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que proscribe la agresión y cualquier atentado contra la soberanía de los Estados, al ser parte de ambos organismos, Estados Unidos de América incumplió de manera deliberada los compromisos de carácter internacional que ha asumido”, resaltó.

El Punto de Acuerdo fue turnado a la Primera Comisión, Asuntos Políticos e Internacionales para su discusión.