Sheinbaum aclara que todavía no está lista la iniciativa de reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera del 7 de enero 2026 . Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La iniciativa de reforma electoral aún no se confirma que estará lista para la primera semana de enero, como lo previó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, porque todavía hay varios temas qué discutirse sobre lo que surgió en los foros, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hubo una primera revisión, en la que se agregaron elementos y opiniones de quienes participaron en estos foros.

Aunque la mandataria federal aseguró que muchos de los participantes coinciden en:

Reducir los montos de presupuesto a los partidos y para las elecciones.

Reducir el número de diputados, pero no está claro hasta qué número y la conformación.

También está pendiente cómo resolver el tema de la desaparición de legisladores plurinominales porque es una figura “con lo que la gente no está de acuerdo”.

En ese asunto se incluye que haya solo 300 diputados de acuerdo con la representación de la mayoría, aunque la jefa del Ejecutivo Federal está de acuerdo con la representación de las minorías.

No está lista la reforma aún, dijo, porque apenas se reunirá este lunes con los coordinadores parlamentarios del partido en el poder, por lo que ante la fecha que puso Monreal de que estará lista para la primera quincena de enero, aclaró: “Todavía no está terminada la propuesta”.