Sheinbaum rechaza que México esté enviando más petróleo a Cuba

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México no está enviando más petróleo a Cuba que lo que ha mandado de forma histórica, justificó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante la publicación del medio extranjero The Financial Times y que retomaron varios medios mexicanos, la mandataria mexicana declaró:

No se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente, no hay un envío particular. Durante muchos años he enviado petróleo a Cuba por distintas razones, una son contratos, otras son ayuda humanitaria, incluso en la época de Peña Nieto por ejemplo se condonó una deuda que se tenía con Cuba”.

Sin embargo, afirmó: “Claro, con la situación actual de Venezuela, evidentemente México se vuelve un proveedor importante, antes era Venezuela, pero es parte de lo que históricamente se envía”.

El medio extranjero expuso que durante 2025 México fue el mayor proveedor de crudo de Cuba, con 44% por encima de Venezuela que estaba en 34 por ciento.

La mandataria mexicana consideró que cada país tiene la decisión soberana sobre sus recursos naturales y que la ayuda que se da es por cuestiones humanitarias.