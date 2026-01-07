Vacaciones Dignas: cómo se calculan y qué cambia en tus días de descanso en 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Con la entrada en vigor del programa Vacaciones Dignas, las personas trabajadoras en México cuentan con un nuevo esquema de días mínimos de descanso pagado, conforme a la legislación laboral vigente. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México informó el 5 de enero de 2026 que el principal cambio es el aumento del periodo vacacional desde el primer año de servicio, una modificación que ya debe aplicarse en centros de trabajo del sector privado y público regidos por la Ley Federal del Trabajo.

El gobierno capitalino, encabezado por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, señaló que este ajuste forma parte de la agenda laboral que se implementa en la Ciudad de México para garantizar el cumplimiento de derechos laborales establecidos a nivel federal. La dependencia laboral local difundió que el nuevo esquema amplía el descanso anual obligatorio y actualiza la forma en que se calculan las vacaciones conforme a la antigüedad laboral.

La reforma conocida como Vacaciones Dignas modifica el mínimo de días de descanso que deben otorgarse tras cumplir un año de trabajo continuo con un mismo empleador. Antes de este cambio, el periodo mínimo era de seis días; con la entrada en vigor del programa, ese derecho se amplía a doce días de vacaciones pagadas.

Lo que cambia en tus vacaciones a partir de este año

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría del Trabajo capitalina el 5 de enero de 2026, el nuevo esquema de Vacaciones Dignas establece que las personas trabajadoras deben recibir 12 días de vacaciones al cumplir su primer año de servicio. Este ajuste se aplica de manera directa y no depende de acuerdos individuales o contratos colectivos, ya que forma parte de los mínimos establecidos en la ley.

La modificación impacta a quienes iniciaron una relación laboral recientemente y también a quienes ya contaban con antigüedad, siempre que el periodo vacacional correspondiente se otorgue después de la entrada en vigor del nuevo esquema. Las autoridades laborales indicaron que los empleadores deben actualizar sus políticas internas para reflejar estos cambios.

Cuántos días te corresponden según tu antigüedad laboral

El programa Vacaciones Dignas mantiene un crecimiento progresivo de los días de descanso conforme aumentan los años de servicio. El esquema queda de la siguiente manera:

Al cumplir un año de trabajo, corresponden 12 días de vacaciones.

Con dos años de servicio, el periodo aumenta a 14 días.

Con tres años, se otorgan 16 días.

Al cumplir cuatro años, corresponden 18 días.

Con cinco años de antigüedad, el periodo llega a 20 días.

A partir del sexto año de trabajo, el aumento de días de vacaciones se realiza en bloques de cinco años, con un incremento adicional conforme a lo establecido en la legislación laboral. Este esquema aplica de manera uniforme en todo el país para las personas trabajadoras sujetas a la Ley Federal del Trabajo.

Vacaciones pagadas y prima vacacional

El aumento en los días de descanso no modifica el porcentaje mínimo de la prima vacacional. La ley mantiene la obligación de pagar una prima equivalente al 25 por ciento del salario correspondiente a los días de vacaciones. Con el nuevo esquema, el monto total de la prima vacacional aumenta de manera proporcional, ya que se calcula sobre un mayor número de días.

La prima vacacional debe pagarse junto con el salario correspondiente al periodo de descanso y forma parte de los derechos laborales obligatorios. Las autoridades laborales recordaron que este pago es independiente de otros ingresos y no puede sustituirse por compensaciones distintas.

Lo que informó el gobierno de la Ciudad de México

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México informó el 5 de enero de 2026 que el programa Vacaciones Dignas ya se encuentra vigente y debe aplicarse en todos los centros de trabajo de la capital que se rijan por la legislación laboral federal. La dependencia indicó que el objetivo es garantizar que las personas trabajadoras conozcan cuántos días de descanso les corresponden y cómo deben otorgarse.

El gobierno capitalino señaló que la implementación del nuevo esquema implica ajustes administrativos para empleadores y dependencias públicas, principalmente en la planeación de periodos vacacionales y en el cálculo de pagos relacionados con el descanso anual.

A quiénes aplica el programa Vacaciones Dignas

El programa aplica a personas trabajadoras del sector privado y del sector público que estén contratadas bajo el régimen de la Ley Federal del Trabajo. No distingue por tipo de actividad, siempre que exista una relación laboral formal y continua.

Las autoridades laborales recordaron que el otorgamiento de vacaciones es un derecho irrenunciable y que los días de descanso deben concederse dentro de los seis meses posteriores al cumplimiento del año de servicios. El incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas conforme a la normatividad vigente.