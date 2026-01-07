Vinculan a proceso a integrante de la secta Lev Tahor ligada a abusos infantiles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal vinculó a proceso a Yoel “A”, identificado como supuesto integrante de la secta ultraortodoxa Lev Tahor, por delincuencia organizada con fines de trata de personas.

El juzgador ratificó la prisión preventiva que le fue impuesta en audiencia inicial en el Centro de Reinserción Social Estatal, con residencia en Tapachula, Chiapas y concedió dos meses para la investigación complementaria.

Yoel “A” fue detenido en el estado de Chiapas, donde las autoridades detectaron que la secta opera en territorio mexicano.

La secta Lev Tahor, originaria de Jerusalén, fue fundada en el año 1988 y tiene múltiples acusaciones de abuso infantil, pedofilia, secuestros y negligencia de menores en diversos países por sustraer menores de edad de sus lugares de origen con la finalidad de celebrar matrimonios forzados con adultos del mismo grupo.

Por ello, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló a Yoel “A” por supuestamente formar parte de la secta que opera principalmente en Israel, Nueva York, Guatemala y México y que ha obligado a sus integrantes a cambiar de ubicación constantemente para evitar ser detenidos.

Sin embargo, la FGR no publicó más detalles sobre la imputación que el ministerio público federal formuló en audiencia inicial.