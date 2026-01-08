Anuncian Doble Hoy No Circula para este viernes por Contingencia Ambiental

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la tarde de este jueves la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En un comunicado, informó que a las 16:00 horas de este jueves se registró una concentración de 160 ppb en la estación de monitoreo de Cuajimalpa de la Ciudad de México; además, se reportó una temperatura máxima de 25 grados Celcius, algo atípico para la temporada, lo que provoca condiciones desfavorables para la dispersión del ozono y sus precursores.

Vehículos que no circulan este viernes 9 de enero

Este viernes 9 de enero deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Vehículos sin holograma de verificación como los antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” dejarán de circular al igual que los vehículos particulares, es decir, según la terminación de su placa, aunque en un horario de 10:00 a 22:00 horas.

Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México.

Cuáles autos sí pueden circular