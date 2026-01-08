Anuncian Doble Hoy No Circula para este viernes por Contingencia Ambiental

contingencia ambiental
Anuncian Doble Hoy No Circula para este viernes por Contingencia AmbientalEstos son los vehículos que no podrán circular este viernes 9 de enero en la Zona Metropolitana del Valle de México.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la tarde de este jueves la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.
En un comunicado, informó que a las 16:00 horas de este jueves se registró una concentración de 160 ppb en la estación de monitoreo de Cuajimalpa de la Ciudad de México; además, se reportó una temperatura máxima de 25 grados Celcius, algo atípico para la temporada, lo que provoca condiciones desfavorables para la dispersión del ozono y sus precursores.
Vehículos que no circulan este viernes 9 de enero
Este viernes 9 de enero deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas:
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0.
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.
- Vehículos sin holograma de verificación como los antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras.
- Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” dejarán de circular al igual que los vehículos particulares, es decir, según la terminación de su placa, aunque en un horario de 10:00 a 22:00 horas.
- Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México.
Cuáles autos sí pueden circular
- Vehículos eléctricos e híbridos o que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.
- Vehículos que porten holograma “0” o “00”, excepto los que cuenten con engomado azul y terminación de placa 9 y 0.
- Vehículos particulares que atiendan una emergencia médica.
- Vehículos de servicios urbanos destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.
- Vehículos de transporte escolar y de personal que cuenten con el holograma correspondiente.
- Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios si tienen holograma de verificación vigente.
- Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad.
- Las motocicletas están exentas de la Fase I.