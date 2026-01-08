Ciberbachillerato: ¿Qué es, cuáles carreras ofrecerá y dónde estará disponible?

El secretario de Educación, Mario Delgado presenta las nuevos bachilleratos tecnológicos en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el 7 de enero de 2026. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) apuesta a nuevas carreras tecnológicas y a un modelo de ciberbachilleratos para disminuir el porcentaje de deserción en el nivel medio superior del país -que es de entre 10% y 11%-, como parte de su Plan Integral del Sistema Nacional del Bachillerato 2026.

Dicho plan fue presentado este miércoles 7 en la conferencia matutina en Palacio Nacional, por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo. El objetivo: disponer de 65 mil 400 espacios para que los jóvenes de todo el país no dejen la escuela y estudien su preparatoria cerca de sus hogares.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, informó que algunas de las nuevas formaciones que se imparten en el Bachillerato Tecnológico, dentro de este plan, son: Aeronáutica, Biónica, Ciberseguridad, Electromovilidad, Gestión e Innovación Turística, Inteligencia de Negocios, Robótica y Automatización, Urbanismo y Desarrollo Sustentable.

Agregó que están en desarrollo aquellas carreras que comprenden el proyecto “México, país de innovación” sobre desarrollo de habilidades de gestión de software.

La funcionaria explicó que los Ciberbachilleratos se instalarán en comunidades “pequeñas y rurales”. Éstos se basan en un sistema modular en el que se imparten clases presenciales con maestros, con un marco curricular común que se complementa con educación artística, aula de cómputo y conectividad, actividades deportivas y espacios destinados al deporte y sala de usos múltiples, áreas al aire libre y techada.

Según la SEP, ello favorecerá la permanencia de los estudiantes en la escuela, el fortalecimiento de la convivencia y la adquisición de habilidades para la vida”.

La subsecretaria destacó que estas acciones se fortalecen con el Marco Curricular Común (MCC), con el cual todas las escuelas públicas de Educación Media Superior imparten las mismas asignaturas, “lo que facilita la movilidad estudiantil y garantiza un piso parejo de igualdad para todos”.

El Plan

En la conferencia, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, explicó que el Plan Integral del Sistema Nacional del Bachillerato 2026 incluye 202 acciones: construcción de 20 nuevos bachilleratos tecnológicos, de 52 ampliaciones y 130 Ciberbachilleratos.

Destacó que, dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se harán 90 acciones, entre ellas: construcción de 10 nuevos bachilleratos tecnológicos, 20 ampliaciones y 60 Ciberbachilleratos. Con ello se pretende crear 30 mil lugares adicionales en la entidad y alcanzar 95 mil 400 nuevos espacios para los jóvenes en el 2026.

El expresidente nacional de Morena detalló que los 20 bachilleratos que se construirán este año se ubicarán en Tijuana, San José del Cabo, Ciudad Juárez, La Paz (Baja California Sur), Hermosillo, Culiacán, Pesquería, General Escobedo, Reynosa, Celaya, Chicoloapan, La Paz (Estado de México), Valle de Chalco, Acapulco, Tlalpan, Calakmul, Playa del Carmen, Cholula, San Luis Potosí y Xochitepec.

En tanto, las 52 ampliaciones se harán en 31 entidades y 130 Ciberbachilleratos se construirán cerca de la casa de los alumnos.