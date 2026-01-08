Con reforma electoral, Morena busca tener "un Congreso como el de Maduro": Rubén Moreira

El coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira con un cartel de crítica a la reforma electoral impulsada por el partido oficialista. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, bautizó la próxima reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum como “Ley Maduro”.

Moreira afirmó que, como lo hizo el presidente venezolano, se quiere acabar con la autonomía de los órganos electorales, debilitar a los partidos políticos y desaparecer la representación proporcional de quienes piensan diferente a los que hoy están en el poder.

El legislador tricolor condenó la supuesta intención de los morenistas para dar un golpe de Estado desde el Congreso, “con el autoritarismo que les caracteriza imponer reglas para perpetuarse en el gobierno”.

“La reforma electoral es solo una cortina de humo para ocultar la incapacidad del gobierno”, afirmó.

El legislador enfatizó que quieren "un Congreso como el de Maduro, donde 90 por ciento de los diputados responden al régimen y solo 10 por ciento son oposición, diputados como los de Morena, que no presentan iniciativas, que repiten discursos hechos con Inteligencia Artificial, levanta dedos que no analizan y solo cumplen órdenes".

Moreira Valdez consideró que, en este momento, en lugar de impulsar una reforma que nadie pidió, “la presidenta debería estar ocupada en el crecimiento del país, por tener suficiencia alimentaria, detener la inflación y la violencia que impera en el país”.