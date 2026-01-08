Estrategia de seguridad está funcionando: Monreal sobre baja en homicidios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que este día el Gabinete de Seguridad informó una baja en delitos de alto impacto, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal destacó la cifra y afirmó que, con ello, se confirma que la Estrategia de Seguridad está funcionado.

En un mensaje en redes sociales, Ricardo Monreal resaltó que, como nunca, México está combatiendo al crimen, a la delincuencia organizada, y está demostrado que no hay tregua y que no hay ninguna tapadera contra los criminales que en este país actúan.

Las cifras del Gabinete de Seguridad confirman que los delitos de alto impacto van a la baja. La estrategia de la Presidenta @Claudiashein va dando resultados, con coordinación institucional, inteligencia y respaldo legislativo. En unidad, México combate sin tregua al crimen. pic.twitter.com/3qtFaZWz6F — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 8, 2026

“Hoy la presidenta y el Gabinete de Seguridad han presentado los números y son determinantes y definitivos. Los homicidios, los robos, los delitos de alto impacto han venido a la baja.

“Eso quiere decir que la estrategia que diseñó la presidenta con su Gabinete de Seguridad, con el apoyo del Poder Legislativo, está dando resultados. Y en la colaboración de los tres poderes con la Fiscalía General de la República, está dando resultados. México, como nunca, está combatiendo al crimen, a la delincuencia organizada y está demostrada que no hay tregua y que no hay ninguna tapadera contra los criminales que en este país actúan”, enfatizó.

Ricardo Monreal enfatizó que los legisladores oficialistas apoyarán las acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que se ha demostrado que unidos se puede enfrentar el flagelo que lastimó al país y que heredaron de gobiernos anteriores.