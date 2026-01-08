FGR mantiene abiertas investigaciones contra Genaro García Luna y Uriel Carmona: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina en Morelos, el jueves 8 de enero de 2025. Foto: Presidencia de la República

MORELOS (apro) .- Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y Uriel Carmona Gándara, exfiscal de Morelos, continúan bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), en ambos casos por presuntas irregularidades cometidas durante sus administraciones, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina realizada en Morelos.

Al abordar el caso de García Luna, la mandataria recordó que el exfuncionario encabezó la política de seguridad federal durante el sexenio de Felipe Calderón, periodo en el que coordinó las acciones contra el narcotráfico.

Posteriormente, fue detenido en Estados Unidos y sentenciado por sus vínculos con organizaciones criminales. “Es el periodo de Calderón, donde fue secretario de Seguridad Pública… hoy está sentenciado por sus vínculos con grupos delictivos”, señaló.

Sheinbaum explicó que, tras dejar el cargo, García Luna creó empresas privadas de seguridad que obtuvieron contratos con dependencias federales y estatales, varios de los cuales fueron señalados por presuntas irregularidades administrativas y financieras.

“Muchos de los contratos que hizo fueron más caros de lo que debían ser, o no se entregó lo que se tenía que entregar”, indicó.

Precisó que las recientes detenciones realizadas por la FGR están relacionadas con esas investigaciones. “Estas detenciones que recientemente ha hecho la Fiscalía tienen que ver con denuncias de colaboradores de García Luna relacionados con sus empresas, con contratos”, afirmó.

En el mismo contexto, la presidenta se refirió a la situación del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, cuyo caso también se encuentra bajo revisión de la FGR. Recordó que una de las investigaciones en su contra deriva del feminicidio de Ariadna López, ocurrido en 2022 en la Ciudad de México, cuyo cuerpo fue localizado a la orilla de la carretera La Pera–Cuautla, en el municipio de Tepoztlán, Morelos.

De acuerdo con Sheinbaum, durante la gestión de Carmona se sostuvo públicamente que la muerte de la joven no correspondía a un feminicidio. “Lo que dice es que en realidad no fue feminicidio”, recordó.

Sin embargo, explicó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) atrajo el caso al establecer que la desaparición ocurrió en la capital del país y, tras revisar la carpeta de investigación, determinó que se trató de un feminicidio. “Cuando revisa todo el caso es evidente que fue un feminicidio”, afirmó.

Añadió que la entonces fiscal capitalina, Ernestina Godoy, realizó las detenciones correspondientes y acusó al exfiscal de Morelos de no haber integrado adecuadamente la investigación.

La presidenta señaló que Carmona cuenta con diversos amparos y se encuentra localizado, por lo que será la FGR la que determine su situación jurídica.