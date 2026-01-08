Homicidios dolosos disminuyeron 40% en 15 meses: Sheinbaum

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Desde Morelos donde se llevó a cabo la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el promedio diario de homicidios dolosos en el país registró una disminución del 40 por ciento en un periodo de 15 meses, al pasar de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, lo que representa 34 asesinatos menos por día y el nivel más bajo desde 2016.

Durante la primera mañanera itinerante de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que esta reducción es resultado de una estrategia de seguridad basada en la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia.

Entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 los homicidios bajaron 40 por ciento. Esto significa 34 homicidios diarios menos y es el número más bajo desde 2016”, subrayó la mandataria federal.

Sheinbaum afirmó que los resultados obedecen a “una coordinación muy estrecha de todas las áreas de seguridad, de justicia, de procuración de justicia y con los gobernadores de los estados”, y remarcó que la estrategia “va dando resultados”.

En su mensaje de bienvenida, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, señaló que la presencia del Gabinete de Seguridad Federal en la entidad refleja la importancia de la coordinación institucional para atender uno de los temas más sensibles para la ciudadanía.

“Esta estrategia de poder trabajar de manera coordinada, de revisar en nuestra localidad los trabajos que venimos haciendo en una materia fundamental para la ciudadanía, nos permite evaluar avances y resultados”, expresó.

La mandataria estatal agradeció el respaldo del Gobierno de México y reconoció el trabajo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Marina, las fiscalías estatal y federal, así como las autoridades de seguridad.

“Estamos viendo resultados y eso es muy importante para los mexicanos”, afirmó González Saravia.

Panorama nacional

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco fue la encargada de presentar las cifras oficiales de incidencia delictiva, con información consolidada de las 32 fiscalías estatales.

Explicó que la actual administración inició con un promedio diario de 86.9 homicidios dolosos, mientras que diciembre de 2025 cerró con 52.4, lo que confirma la reducción del 40 por ciento en 15 meses.

“Los últimos 15 meses presentan una tendencia sostenida a la baja en el promedio diario de homicidios dolosos”, señaló.

Figueroa Franco detalló que diciembre de 2025 fue el mes con menos homicidios desde 2016, y que 2025 cerró como el año con el menor promedio diario de homicidios de la última década. Además, al comparar 2025 con 2024, se observa una disminución adicional del 30 por ciento.

A nivel nacional, siete entidades concentraron poco más del 50 por ciento de los homicidios dolosos en 2025, encabezadas por Guanajuato, Chihuahua y Baja California. No obstante, la funcionaria destacó que 26 entidades federativas lograron reducir este delito respecto al año anterior.

Morelos con más casos de extorsión

En el caso de Morelos, Marcela Figueroa informó que entre 2024 y 2025 el homicidio doloso disminuyó 26 por ciento, luego de varios años de incremento en la incidencia.

“De 2024 a 2025 se observa una reducción importante en la comisión del delito de homicidio doloso en el estado de Morelos”, puntualizó.

En cuanto a delitos de alto impacto, el estado también mostró variaciones relevantes. El feminicidio registró una disminución del 28.6 por ciento, mientras que el robo de vehículo con violencia bajó 19.2 por ciento, el robo a transportista 70 por ciento, el robo a transeúnte con violencia 25.1 por ciento y el robo a negocio con violencia 35.2 por ciento.

Sin embargo, la funcionaria reconoció incrementos en otros delitos: la extorsión aumentó 27.5 por ciento y el robo a casa habitación con violencia creció 31 por ciento en el mismo periodo.

“El robo a casa habitación con violencia pasó de 0.16 delitos diarios en 2024 a 0.21 en 2025”, precisó.

Las autoridades federales indicaron que las cifras presentadas corresponden a datos consolidados al 31 de diciembre de 2025 y estarán disponibles para consulta pública en el portal del SESNSP.