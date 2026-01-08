INEA lanza convocatoria para sumar 20 mil voluntarios y ofrece apoyos

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro) .- Con la oferta de apoyos econÃ³micos que van de los 20 pesos por examen aplicado a los seis mil pesos mensuales por apoyo fijo, la SecretarÃ­a de EducaciÃ³n PÃºblica (SEP) publicÃ³ la Convocatoria Nacional para Personas Voluntarias con Subsidio (PVS) del Instituto Nacional para la EducaciÃ³n de los Adultos (INEA).

El objetivo de la convocatoria es reforzar la atenciÃ³n al rezago educativo en MÃ©xico mediante el Programa Servicios de EducaciÃ³n para Adultos, y tiene como meta sumar a mÃ¡s de 20 mil personas voluntarias en todo el paÃ­s.

Los voluntarios participarÃ¡n como asesores educativos, para apoyar en los servicios de alfabetizaciÃ³n, primaria y secundaria dirigidos a personas jÃ³venes de 15 aÃ±os o mÃ¡s y adultas que estÃ¡n en rezago educativo, informÃ³ la SEP en un comunicado.

De acuerdo con la convocatoria, las personas seleccionadas colaborarÃ¡n en la prestaciÃ³n de los servicios educativos del INEA, en sus 26 Institutos Estatales de EducaciÃ³n para Adultos (IEEA) y seis Unidades de OperaciÃ³n, donde fortalecerÃ¡n la tarea educativa y el acompaÃ±amiento directo a los educandos.

Entre los requisitos para ser voluntario se cuentan los siguientes:

Ser mayores de edad.

Tener estudios de nivel medio superior, segÃºn la funciÃ³n que desempeÃ±en.

Secundaria concluida para quienes participen en la asesorÃ­a bilingÃ¼e para alfabetizaciÃ³n.

Armando Contreras Castillo, titular del INEA, detallÃ³ que las personas voluntarias podrÃ¡n participar en alguna de las 10 figuras educativas, que incluyen:

AsesorÃ­a educativa hispanohablante y bilingÃ¼e.

AplicaciÃ³n de exÃ¡menes.

FormaciÃ³n hispanohablante y bilingÃ¼e.

Operativo territorial.

ElaboraciÃ³n de materiales para grupos de atenciÃ³n prioritaria.

Procesos de control escolar.

Servicios educativos en Plaza Comunitaria.

Monitoreo de la oferta a distancia AprendeINEA.

Los montos de los apoyos econÃ³micos se pueden consultar en lÃ­nea.

Las etapas de selecciÃ³n

El proceso de selecciÃ³n de los voluntarios consta de cinco etapas:

DefiniciÃ³n de necesidades y el registro por parte de los IEEA y las UO.

Entrega de documentaciÃ³n del 7 al 9 de enero: identificaciÃ³n oficial vigente, CURP y comprobantes de domicilio y estudios.

PublicaciÃ³n de folios del 13 al 14 de enero, presentaciÃ³n del examen del 17 al 19 de enero y publicaciÃ³n de resultados el 21 de enero.

Firma del formato de registro, la carta de participaciÃ³n voluntaria y la entrega del estado de cuenta bancario con CLABE interbancaria, del 21 al 22 de enero.

PublicaciÃ³n de los folios de las Personas Voluntarias con Subsidio que iniciarÃ¡n actividades, del 23 al 24 de enero.

La autoridad aÃ±adiÃ³ que la participaciÃ³n en este programa contempla la entrega de un apoyo econÃ³mico, conforme a los Lineamientos de OperaciÃ³n del Programa Servicios de EducaciÃ³n para Adultos para el ejercicio fiscal 2026, publicados en el Diario Oficial de la FederaciÃ³n (DOF), mismos que se puede consultar en la siguiente liga: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5777502

Para obtener mÃ¡s informaciÃ³n, las personas interesadas pueden consultar la pÃ¡gina de internet www.gob.mx/inea, llamar al 800 00 60 300 de 9:00 am a 6:00 pm o seguir las redes sociales oficiales del INEA en Facebook y YouTube como INEA Nacional, en X @INEAmx y en Instagram inea_mx