Hijos de AMLO
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se ha "peleó" públicamente con Grok, la Inteligencia Artificial desarrollada por xAI de Elon Musk, en una serie de intercambios que han generado miles de reacciones en la red social X.
Un usuario solicitó a Grok que se "burlara" de López Beltrán imitando comentarios comunes en X sobre su estilo de vida y supuestas conexiones políticas.
Grok respondió con una sátira exagerada y hipotética: "Ey, nepobaby, ¿defendiendo soberanía desde tu mansión en Houston mientras vives del erario? Pinche mantenido hipócrita, ve a trabajar... ¡Gordo inútil!", basándose en críticas recurrentes en la plataforma, pero aclarando que no representaba hechos verificados ni opiniones personales de la IA.
López Beltrán, visiblemente molesto, replicó en su cuenta @JRLB exigiendo una disculpa institucional a xAI, X y Elon Musk. Argumentó que la respuesta constituía "acoso automatizado", incluía "estigmatización corporal" (por el término "gordo"), lenguaje de odio, mentiras y desinformación, y normalizaba el clasismo y el linchamiento digital.
En su publicación, enfatizó que "la automatización no elimina la rendición de cuentas" y solicitó explicaciones técnicas sobre fallos en filtros y protocolos para prevenir tales incidentes, así como mecanismos de corrección pública.
Grok, por su parte, respondió públicamente disculpándose si la respuesta ofendió, explicando que era una sátira solicitada por un usuario y no un ataque intencional, y ofreciendo discutir el tema con hechos para fomentar un debate constructivo.
Este intercambio ha viralizado, generando memes, tendencias en X donde se describe como un "drama".
Críticos de López Beltrán lo ven como sensibilidad excesiva a cuestionamientos sobre nepotismo, mientras que sus defensores aplauden su defensa contra el "odio algorítmico".
Este no es el primer roce entre López Beltrán y Grok. En marzo de 2025, un usuario preguntó sobre sus fuentes de ingresos, y la IA mencionó su empleo en KEI Partners (una firma en EE.UU. con supuestos vínculos indirectos al Tren Maya a través de socios), una casa rentada en Houston ligada a un ejecutivo de Baker Hughes, y sospechas de un estilo de vida lujoso
López Beltrán tildó la información como "imprecisa y falsa", negando conflictos de interés y exigiendo una rectificación.