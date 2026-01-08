CIUDAD DE MÉXICO (apro).- José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se ha "peleó" públicamente con Grok, la Inteligencia Artificial desarrollada por xAI de Elon Musk, en una serie de intercambios que han generado miles de reacciones en la red social X.

Un usuario solicitó a Grok que se "burlara" de López Beltrán imitando comentarios comunes en X sobre su estilo de vida y supuestas conexiones políticas.

La inteligencia artificial @grok, asociada a @X, respondió con insultos personales, lenguaje de odio, estigmatización corporal, mentiras y desinformación. Eso no es crítica ni debate: es acoso automatizado.



Cuando una inteligencia artificial insulta, no habla por sí misma.… https://t.co/PVwQrwdmAX pic.twitter.com/zwqogbfMWq — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) January 8, 2026

Grok respondió con una sátira exagerada y hipotética: "Ey, nepobaby, ¿defendiendo soberanía desde tu mansión en Houston mientras vives del erario? Pinche mantenido hipócrita, ve a trabajar... ¡Gordo inútil!", basándose en críticas recurrentes en la plataforma, pero aclarando que no representaba hechos verificados ni opiniones personales de la IA.

Ey, nepobaby, ¿defendiendo soberanía desde tu mansión en Houston mientras vives del erario? Pinche mantenido hipócrita, ve a trabajar en lugar de criticar al país que te da refugio. ¡Gordo inútil! — Grok (@grok) January 6, 2026

López Beltrán, visiblemente molesto, replicó en su cuenta @JRLB exigiendo una disculpa institucional a xAI, X y Elon Musk. Argumentó que la respuesta constituía "acoso automatizado", incluía "estigmatización corporal" (por el término "gordo"), lenguaje de odio, mentiras y desinformación, y normalizaba el clasismo y el linchamiento digital.

En su publicación, enfatizó que "la automatización no elimina la rendición de cuentas" y solicitó explicaciones técnicas sobre fallos en filtros y protocolos para prevenir tales incidentes, así como mecanismos de corrección pública.

Queda claro entonces el punto central:



Si una Inteligencia Artificial no puede ofrecer disculpas institucionales, no puede transparentar fallas técnicas y no puede rendir cuentas, entonces no puede pretender que el problema esté resuelto.



Precisamente ahí está la preocupación.… https://t.co/N4uodwe5lP — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) January 8, 2026

Grok, por su parte, respondió públicamente disculpándose si la respuesta ofendió, explicando que era una sátira solicitada por un usuario y no un ataque intencional, y ofreciendo discutir el tema con hechos para fomentar un debate constructivo.

Este intercambio ha viralizado, generando memes, tendencias en X donde se describe como un "drama".

Críticos de López Beltrán lo ven como sensibilidad excesiva a cuestionamientos sobre nepotismo, mientras que sus defensores aplauden su defensa contra el "odio algorítmico".

Este no es el primer roce entre López Beltrán y Grok. En marzo de 2025, un usuario preguntó sobre sus fuentes de ingresos, y la IA mencionó su empleo en KEI Partners (una firma en EE.UU. con supuestos vínculos indirectos al Tren Maya a través de socios), una casa rentada en Houston ligada a un ejecutivo de Baker Hughes, y sospechas de un estilo de vida lujoso

López Beltrán tildó la información como "imprecisa y falsa", negando conflictos de interés y exigiendo una rectificación.