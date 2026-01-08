Kenia López Rabadán presenta decálogo sobre la reforma electoral

Reforma electoral
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de que se anunciará que el próximo periodo ordinario se discutirá la iniciativa de reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, presentó un decálogo de propuestas.
El documento está orientado a corregir “distorsiones”, reforzar la equidad en la contienda y colocar la voluntad ciudadana en el centro del sistema electoral.
En entrevista con medios, la legisladora panista afirmó que estos puntos son prioritarios en una discusión que se advierte podría generar un impacto, si se hace mal, resaltó, que será negativo para muchas generaciones.
“Yo espero que haya altura de miras, que haya inteligencia, que haya honorabilidad y que, por supuesto, el Congreso mexicano haga una reforma en términos electorales para garantizar la democracia y para garantizar que los votos cuenten, y que el ciudadano tenga una representación justa y equitativa. Hacerlo distinto me parece que sería un gran error histórico que lastimaría a esta y a muchas generaciones”, explicó.
El decálogo que presentó la legisladora albiazul es el siguiente:
- Mismas reglas para todos, ningún jugador puede ser árbitro: La reforma político electoral debe ser aprobada por consenso de todas las fuerzas políticas.
- Todos los votos y solo los votos merecen representación: No a la sobrerrepresentación, que cada voto valga lo mismo y se represente en los espacios de decisión.
- Árbitro justo: Las autoridades electorales deben ser imparciales e independientes (INE y TEPJF)
- Cancha pareja: Equidad en la contienda, los gobiernos no deben utilizar sus recursos para favorecer a algún candidato.
- Ninguna elección con, para y de criminales: La democracia no puede coexistir con la filtración del crimen organizado en campañas, candidaturas y gobiernos.
- Elecciones bien hechas con gente bien preparada: Garantizar la permanencia del Servicio Profesional Electoral.
- Mayorías Legítimas para la gobernabilidad democrática: Segunda vuelta para garantizar un Gobierno con apoyo democrático.
- Coaliciones con reglas claras y plataforma común: Ejercicio de gobierno apegado a la plataforma registrada.
- Los Programas Sociales son derechos constitucionales: no deben utilizarse como amenaza electoral.
- Financiamiento público para los partidos: evitar que el crimen organizado y el uso ilícito de recursos intervengan en los comicios.