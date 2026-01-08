Kenia López Rabadán presenta decálogo sobre la reforma electoral

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Kenia López Rabadán . Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de que se anunciará que el próximo periodo ordinario se discutirá la iniciativa de reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, presentó un decálogo de propuestas.

El documento está orientado a corregir “distorsiones”, reforzar la equidad en la contienda y colocar la voluntad ciudadana en el centro del sistema electoral.

En entrevista con medios, la legisladora panista afirmó que estos puntos son prioritarios en una discusión que se advierte podría generar un impacto, si se hace mal, resaltó, que será negativo para muchas generaciones.

“Yo espero que haya altura de miras, que haya inteligencia, que haya honorabilidad y que, por supuesto, el Congreso mexicano haga una reforma en términos electorales para garantizar la democracia y para garantizar que los votos cuenten, y que el ciudadano tenga una representación justa y equitativa. Hacerlo distinto me parece que sería un gran error histórico que lastimaría a esta y a muchas generaciones”, explicó.

El decálogo que presentó la legisladora albiazul es el siguiente: