Liberan al padre y a la hermana de "Nato", una de las víctimas de una triple ejecución en Yucatán

MÉRIDA, Yuc., (apro) .- Donato Valdez, papá de Juan Carlos Valdez, alias “Nato,” quien fue ejecutado el lunes en el municipio Dzilam González junto con dos menores de edad, fue liberado este jueves cerca de las 6:00 de la mañana.

Aunado a esto, fuentes cercanas a la SSP informaron a Proceso que en el transcurso del día se librarán 10 ordenes de aprehensión de personas relacionadas con los crímenes y la investigación.

Donato, junto con su hija, fue arrestado el martes 6 de enero a las 3:00 de la mañana en el mismo poblado. Ambos fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado (FGE), en donde los pusieron a disposición de la Fiscalía en Investigación y Litigación de Delitos Comunes.

A él se le investigaba y acusó por los delitos de narcomenudeo, además de resistencia a particulares y daño a bienes de institución pública por tratar de evitar ser aprehendido. Mientras que a ella por daño a bienes de institución pública. Aunque Donato y su hija ya están en libertad, fuentes cercanas confirmaron que la investigación continúa.

Sobre su hijo, Juan Carlos, por quien presuntamente venían los sicarios, éste fue sepultado el mismo miércoles, en el cementerio de Dzilam González. El hombre ejecutado vivía en Limones, Quintana Roo y desde hace seis meses que regresó al pueblo de donde era originario.

De los hechos, se confirmó por fuentes cercanas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que dos personas son las autoras de las ejecuciones y que huyeron en motocicleta.

Además de que el automóvil en el que viajaron de Quintana Roo a Yucatán fue hallado en el municipio de Ticul y presuntamente el chófer del vehículo ya fue identificado. Sin embargo, no se ha confirmado sí ya arrestaron a las personas involucradas en los crímenes.

El ataque armado contra "Nato" ocurrió el lunes 5 de enero, alrededor de las 17:00 horas en una caballeriza ubicada en la colonia Santa Cruz de Dzilam González. Las otras dos víctimas menores de edad, de nombre Ariel Rodríguez y Luis Kuk, se encontraban atendiendo los caballos.