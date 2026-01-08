¿Los cárteles gobiernan México? Esto dijo la vocera de la Casa Blanca (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La lucha antinarco en México fue uno de los temas que surgió este miércoles en Washington durante la conferencia de Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca.

Un reportero recordó a la portavoz del gobierno de Donald Trump las reiteradas declaraciones del mandatario estadunidense en el sentido de que los cárteles gobiernan a México.

En ese contexto, se le preguntó a Leavitt si el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum puede controlar a los cárteles sin la intervención de Estados Unidos.

–Karoline, el presidente Trump dice que los cárteles de la droga controlan México. ¿Qué medidas necesita que tome la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para demostrar que tiene el control de ese país, que tiene el control de esos cárteles? ¿Y cree la Casa Blanca que es capaz de hacerlo sin la intervención de Estados Unidos? –preguntó el reportero.

—Mira, creo que el presidente habló con mucha franqueza sobre la realidad en México –fue todo lo que respondió la vocera.