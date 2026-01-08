Matan al reportero de nota roja Carlos Castro en Poza Rica

POZA RICA, Ver. (apro).- El reportero Carlos Castro fue asesinado la noche de este jueves en la colonia Cazones, en el centro del municipio de Poza Rica, al norte del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el comunicador, quien se dedicaba a la cobertura de nota roja, se encontraba en el establecimiento denominado “La Troguebirria” cuando personas desconocidas ingresaron al lugar y dispararon en su contra, provocándole la muerte. Tras el ataque, los agresores huyeron con rumbo desconocido.

El reportero asesinado. Foto: Especial

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona. Paramédicos confirmaron el fallecimiento de la víctima y se activó un protocolo de seguridad, además de un operativo en el área, que quedó bajo resguardo de las autoridades.

Carlos Castro formaba parte de un medio informativo difundido a través de Facebook bajo el nombre Código Norte Veracruz, dedicado a la cobertura de temas de seguridad, emergencias y hechos de impacto en la región norte de la entidad. El proyecto se presentaba como un espacio de información verificada y oportuna para la ciudadanía.