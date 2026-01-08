Â¿Rentar mÃ¡s de 10 aÃ±os da derecho a quedarse con una casa? Esto establece la ley

El CÃ³digo Civil Federal distingue entre el uso temporal de una vivienda y la posesiÃ³n necesaria para adquirir la propiedad mediante prescripciÃ³n.. Foto: Pexels

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” La posibilidad de que una persona se convierta en propietaria de una vivienda por haberla rentado durante mÃ¡s de 10 aÃ±os es una duda frecuente entre inquilinos en MÃ©xico. La legislaciÃ³n civil federal regula de manera diferenciada el arrendamiento y la adquisiciÃ³n de la propiedad por el paso del tiempo, a travÃ©s de disposiciones especÃ­ficas del CÃ³digo Civil Federal.

El artÃ­culo 2397 del CÃ³digo Civil Federal define el arrendamiento como el contrato por el cual una de las partes concede a la otra el uso o goce temporal de una cosa, a cambio de un precio cierto. Esta definiciÃ³n establece que el arrendatario adquiere Ãºnicamente un derecho de uso temporal y no la propiedad del inmueble.

En el caso de viviendas, el artÃ­culo 2398 seÃ±ala que el arrendamiento de fincas destinadas a habitaciÃ³n no puede exceder de 10 aÃ±os. Este precepto regula exclusivamente la duraciÃ³n mÃ¡xima del contrato y no contiene disposiciones sobre transmisiÃ³n de dominio o adquisiciÃ³n de la propiedad por parte del inquilino.

El lÃ­mite legal de 10 aÃ±os en la renta de una vivienda

El lÃ­mite de 10 aÃ±os previsto en el artÃ­culo 2398 del CÃ³digo Civil Federal ha sido interpretado de forma errÃ³nea como una vÃ­a para adquirir la propiedad de un inmueble. Sin embargo, la norma se refiere Ãºnicamente a la vigencia del contrato de arrendamiento.

Al concluir ese plazo, la relaciÃ³n contractual puede terminar o renovarse mediante un nuevo acuerdo entre las partes. En ningÃºn caso, el cumplimiento del plazo mÃ¡ximo transforma la naturaleza jurÃ­dica del arrendamiento ni modifica la calidad del arrendatario.

Los contratos de renta, los comprobantes de pago y otros documentos relacionados con la relaciÃ³n contractual suelen acreditar que la ocupaciÃ³n del inmueble se dio con reconocimiento expreso de la propiedad ajena.

La prescripciÃ³n positiva y sus requisitos legales

La figura jurÃ­dica relacionada con la adquisiciÃ³n de bienes por el paso del tiempo es la prescripciÃ³n positiva, regulada en los artÃ­culos 1151 a 1157 del CÃ³digo Civil Federal.

El artÃ­culo 1151 establece que la posesiÃ³n necesaria para prescribir debe ser en concepto de propietario, pacÃ­fica, continua y pÃºblica. La ausencia de cualquiera de estos elementos impide que se configure la prescripciÃ³n adquisitiva.

En cuanto a los plazos, el artÃ­culo 1152 dispone que los bienes inmuebles se prescriben en cinco aÃ±os cuando se poseen en concepto de propietario, de buena fe, pacÃ­fica, continua y pÃºblicamente, y en diez aÃ±os cuando se poseen en concepto de propietario aun sin buena fe.

La ley tambiÃ©n establece que la prescripciÃ³n no opera de forma automÃ¡tica. El artÃ­culo 1156 seÃ±ala que quien considere haber prescrito un bien debe promover juicio contra quien aparezca como propietario, y el artÃ­culo 1157 dispone que la sentencia ejecutoria que declare la prescripciÃ³n debe inscribirse en el Registro PÃºblico de la Propiedad para que produzca efectos legales.

Por quÃ© el arrendamiento no permite prescribir un inmueble

Uno de los elementos centrales de la prescripciÃ³n positiva es que la posesiÃ³n se ejerza en concepto de propietario. El CÃ³digo Civil Federal distingue este tipo de posesiÃ³n de aquella que deriva de un derecho concedido por otra persona.

El artÃ­culo 790 establece que la posesiÃ³n puede ser originaria o derivada. La posesiÃ³n derivada es aquella que se ejerce en virtud de un derecho transmitido por quien tiene la posesiÃ³n originaria.

En ese contexto, el artÃ­culo 1153 seÃ±ala que quien posee un bien en virtud de un tÃ­tulo que reconoce dominio ajeno no puede prescribir. El contrato de arrendamiento constituye un tÃ­tulo que reconoce la propiedad de otra persona, por lo que la ocupaciÃ³n del inmueble se mantiene como posesiÃ³n derivada.

Criterios judiciales sobre la renta y la posesiÃ³n

La Suprema Corte de Justicia de la NaciÃ³n ha sostenido que la posesiÃ³n derivada de una relaciÃ³n contractual, como el arrendamiento, no cumple con el requisito de ejercerse en concepto de propietario.

En resoluciones relacionadas con juicios de prescripciÃ³n adquisitiva, el mÃ¡ximo tribunal ha seÃ±alado que resulta indispensable analizar la causa generadora de la posesiÃ³n. Cuando esta tiene origen en un contrato de renta, la ocupaciÃ³n del inmueble se vincula al uso temporal y no a un ejercicio de dominio.

El efecto legal de rentar durante muchos aÃ±os

Rentar una vivienda por un periodo prolongado no modifica la naturaleza jurÃ­dica de la relaciÃ³n entre arrendador y arrendatario. Mientras exista un contrato de arrendamiento, expreso o tÃ¡cito, la ocupaciÃ³n del inmueble se mantiene dentro del marco del uso temporal regulado por la ley.

La legislaciÃ³n civil federal establece de forma expresa que la adquisiciÃ³n de un inmueble por prescripciÃ³n positiva requiere una posesiÃ³n distinta a la del arrendamiento, ademÃ¡s del cumplimiento de plazos y de una resoluciÃ³n judicial inscrita en el registro correspondiente.