Â¿Rentar mÃ¡s de 10 aÃ±os da derecho a quedarse con una casa? Esto establece la ley

Nacional
Â¿Rentar mÃ¡s de 10 aÃ±os da derecho a quedarse con una casa? Esto establece la leyLa prescripciÃ³n positiva permite adquirir un inmueble tras cierto tiempo, pero no aplica cuando la ocupaciÃ³n deriva de un contrato de arrendamiento.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” La posibilidad de que una persona se convierta en propietaria de una vivienda por haberla rentado durante mÃ¡s de 10 aÃ±os es una duda frecuente entre inquilinos en MÃ©xico. La legislaciÃ³n civil federal regula de manera diferenciada el arrendamiento y la adquisiciÃ³n de la propiedad por el paso del tiempo, a travÃ©s de disposiciones especÃficas del CÃ³digo Civil Federal.
El artÃculo 2397 del CÃ³digo Civil Federal define el arrendamiento como el contrato por el cual una de las partes concede a la otra el uso o goce temporal de una cosa, a cambio de un precio cierto. Esta definiciÃ³n establece que el arrendatario adquiere Ãºnicamente un derecho de uso temporal y no la propiedad del inmueble.
En el caso de viviendas, el artÃculo 2398 seÃ±ala que el arrendamiento de fincas destinadas a habitaciÃ³n no puede exceder de 10 aÃ±os. Este precepto regula exclusivamente la duraciÃ³n mÃ¡xima del contrato y no contiene disposiciones sobre transmisiÃ³n de dominio o adquisiciÃ³n de la propiedad por parte del inquilino.
El lÃmite legal de 10 aÃ±os en la renta de una vivienda
El lÃmite de 10 aÃ±os previsto en el artÃculo 2398 del CÃ³digo Civil Federal ha sido interpretado de forma errÃ³nea como una vÃa para adquirir la propiedad de un inmueble. Sin embargo, la norma se refiere Ãºnicamente a la vigencia del contrato de arrendamiento.
Al concluir ese plazo, la relaciÃ³n contractual puede terminar o renovarse mediante un nuevo acuerdo entre las partes. En ningÃºn caso, el cumplimiento del plazo mÃ¡ximo transforma la naturaleza jurÃdica del arrendamiento ni modifica la calidad del arrendatario.
Los contratos de renta, los comprobantes de pago y otros documentos relacionados con la relaciÃ³n contractual suelen acreditar que la ocupaciÃ³n del inmueble se dio con reconocimiento expreso de la propiedad ajena.
La prescripciÃ³n positiva y sus requisitos legales
La figura jurÃdica relacionada con la adquisiciÃ³n de bienes por el paso del tiempo es la prescripciÃ³n positiva, regulada en los artÃculos 1151 a 1157 del CÃ³digo Civil Federal.
El artÃculo 1151 establece que la posesiÃ³n necesaria para prescribir debe ser en concepto de propietario, pacÃfica, continua y pÃºblica. La ausencia de cualquiera de estos elementos impide que se configure la prescripciÃ³n adquisitiva.
En cuanto a los plazos, el artÃculo 1152 dispone que los bienes inmuebles se prescriben en cinco aÃ±os cuando se poseen en concepto de propietario, de buena fe, pacÃfica, continua y pÃºblicamente, y en diez aÃ±os cuando se poseen en concepto de propietario aun sin buena fe.
La ley tambiÃ©n establece que la prescripciÃ³n no opera de forma automÃ¡tica. El artÃculo 1156 seÃ±ala que quien considere haber prescrito un bien debe promover juicio contra quien aparezca como propietario, y el artÃculo 1157 dispone que la sentencia ejecutoria que declare la prescripciÃ³n debe inscribirse en el Registro PÃºblico de la Propiedad para que produzca efectos legales.
Por quÃ© el arrendamiento no permite prescribir un inmueble
Uno de los elementos centrales de la prescripciÃ³n positiva es que la posesiÃ³n se ejerza en concepto de propietario. El CÃ³digo Civil Federal distingue este tipo de posesiÃ³n de aquella que deriva de un derecho concedido por otra persona.
El artÃculo 790 establece que la posesiÃ³n puede ser originaria o derivada. La posesiÃ³n derivada es aquella que se ejerce en virtud de un derecho transmitido por quien tiene la posesiÃ³n originaria.
En ese contexto, el artÃculo 1153 seÃ±ala que quien posee un bien en virtud de un tÃtulo que reconoce dominio ajeno no puede prescribir. El contrato de arrendamiento constituye un tÃtulo que reconoce la propiedad de otra persona, por lo que la ocupaciÃ³n del inmueble se mantiene como posesiÃ³n derivada.
Criterios judiciales sobre la renta y la posesiÃ³n
La Suprema Corte de Justicia de la NaciÃ³n ha sostenido que la posesiÃ³n derivada de una relaciÃ³n contractual, como el arrendamiento, no cumple con el requisito de ejercerse en concepto de propietario.
En resoluciones relacionadas con juicios de prescripciÃ³n adquisitiva, el mÃ¡ximo tribunal ha seÃ±alado que resulta indispensable analizar la causa generadora de la posesiÃ³n. Cuando esta tiene origen en un contrato de renta, la ocupaciÃ³n del inmueble se vincula al uso temporal y no a un ejercicio de dominio.
El efecto legal de rentar durante muchos aÃ±os
Rentar una vivienda por un periodo prolongado no modifica la naturaleza jurÃdica de la relaciÃ³n entre arrendador y arrendatario. Mientras exista un contrato de arrendamiento, expreso o tÃ¡cito, la ocupaciÃ³n del inmueble se mantiene dentro del marco del uso temporal regulado por la ley.
La legislaciÃ³n civil federal establece de forma expresa que la adquisiciÃ³n de un inmueble por prescripciÃ³n positiva requiere una posesiÃ³n distinta a la del arrendamiento, ademÃ¡s del cumplimiento de plazos y de una resoluciÃ³n judicial inscrita en el registro correspondiente.