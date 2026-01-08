Tormenta invernal, masa de aire polar y frente frío 27 congelarán al país durante el fin de semana

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, en el aviso especial sobre las condiciones para el fin de semana. Foto: YouTube smnmexico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A partir del sábado y hasta inicios de la próxima semana, el frente número 27, su masa de aire polar y la segunda tormenta invernal de la temporada generarán un marcado descenso de temperatura en gran parte del país, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su pronóstico del viernes 9 al lunes 12 de enero el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé además lluvias intensas a puntuales torrenciales, un prolongado evento de “Norte” y la posible caída de nieve o aguanieve en el norte, centro y oriente del territorio nacional.

Para la noche del jueves y madrugada del viernes, el frente frío número 27 se extenderá sobre el norte del país, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México, un canal de baja presión en el noreste del territorio nacional y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando intervalos de chubascos en Sonora y Chihuahua, y lluvias aisladas en Baja California, Coahuila y Nuevo León, así como la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en el norte de Sonora y Chihuahua.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y mar Caribe propiciará intervalos de chubascos en Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Además, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo mayormente despejado y baja probabilidad de lluvia sobre el resto del territorio mexicano; prevaleciendo el ambiente frío a muy frío con heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Lluvias, chubascos y rachas fuertes de viento el viernes

Para el viernes, el frente frío número 27 se extenderá sobre el noreste de la República Mexicana, en combinación con la corriente en chorro subtropical, originarán lluvias y chubascos en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como viento con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

Por otra parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera permanecerá en el noroeste del territorio nacional y en combinación con la corriente en chorro polar, mantendrán el descenso de temperatura y rachas de viento fuertes a muy fuertes en estados del noroeste y norte del país.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe propiciará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur, oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo mayormente despejado y baja probabilidad de lluvia sobre el resto del territorio mexicano; prevaleciendo el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Valle de México

Cielo parcialmente nublado con bruma, ambiente frío a fresco por la mañana, así como muy frío con posibles heladas en zonas altas del Valle de México. Por la tarde ambiente templado a cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de -1 a 1 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento de componente sur de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del sábado 10 al lunes 12 de enero)

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua se prevén condiciones invernales.

El frente frío número 27 se desplazará lentamente sobre el golfo de México y la península de Yucatán, interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el sureste mexicano, ocasionando lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; así como chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El próximo fin de semana, el #FrenteFrío 27 generará marcado descenso de #Temperatura en el noreste, oriente y centro de #México, así como #EventoDeNorte de fuerte a intenso en el #GolfoDeMéxico, #PenínsulaDeYucatán, istmo y #GolfoDeTehuantepec. Detalles https://t.co/9TaD34gu5a pic.twitter.com/JJ9pMmpMmn — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 8, 2026

Por su parte, la masa de aire polar que le da impulso al frente provocará un marcado descenso de temperatura en el noreste, oriente y centro de la República Mexicana, así como un prolongado evento de “Norte” de fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, el istmo y golfo de Tehuantepec y la península de Yucatán.

Simultáneamente, la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, darán origen a la segunda tormenta invernal de la temporada, que generará ambiente muy frío a gélido y rachas muy fuertes de viento en el noroeste, norte y occidente de México; chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Además de probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y cimas montañosas del centro y oriente del país, así como lluvia engelante en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

Riesgos

Las rachas de viento fuertes a muy fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Pronóstico de lluvias para el viernes 09 de enero:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas para el viernes 09 de enero:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California y Sonora.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico de viento y oleaje para el viernes 09 de enero:

Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: Baja California.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Sábado 10 de enero:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Totonaca, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (Huasteca) y Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guanajuato, Querétaro (Sierra Gorda), Estado de México, Michoacán, Guerrero, Veracruz (Sotavento y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Tlaxcala.

Posible caída de nieve o aguanieve, durante la noche: zonas de Coahuila y Nuevo León.

Evento de Norte de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h: Veracruz; extendiéndose gradualmente hacia el istmo y golfo de Tehuantepec.

Evento de Norte de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: Tamaulipas.

Evento de Norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, durante la noche: Tabasco (oeste).

Viento de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: golfo de California y Baja California.

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Baja California Sur y Sonora.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Campeche (costa).

Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz, así como el golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, golfo de California y costas de Sonora y Sinaloa.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco (costa), Colima, Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Sinaloa, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos.

Domingo 11 de enero:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Sotavento y Las Montañas).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

Posible caída de nieve o aguanieve: zonas de Sinaloa (sierra), Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y cimas montañosas del centro y oriente del país.

Posible lluvia engelante: zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Evento de Norte de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h: Veracruz (centro y sur), istmo y golfo de Tehuantepec.

Evento de Norte de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: Tamaulipas y Tabasco.

Evento de Norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: golfo de California y Baja California.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California Sur, Sonora y Puebla.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

Oleaje de 4.0 a 6.0 metros de altura: costa de Veracruz (centro y sur) y el golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 3.0 a 5.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Tabasco.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa (costa y sur), Nayarit y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México y Morelos.

Lunes 12 de enero: