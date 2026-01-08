Trump amaga con atacar por tierra a los cárteles: “es muy triste lo que ha pasado en México” (Video)

Trump en la entrevista con Hannity. Foto: @WhiteHouse

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente estadunidense Donald Trump amagó con emprender ataques por tierra contra los cárteles del narcotráfico.

El mandatario insistió en que las organizaciones criminales controlan México, durante una entrevista con el conductor de Fox News, Sean Hannity.

En la conversación, el magnate abordó temas relacionados con el reciente operativo para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

A pregunta de Hannity, Trump dejó ver la posibilidad de reunirse con la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

“Tengo entendido que vendrá la próxima semana y espero poder saludarla, y he oído que desea hacerlo. Sería un gran honor”, declaró el republicano.

Un pasaje de la conversación estuvo dedicado a la frontera con México.

?? Trump says the US will be conducting land strikes against the cartels. "We are gonna start now hitting land, with regard to the cartels. The cartels are running Mexico." pic.twitter.com/63sOf5NWIy — Breaking911 (@Breaking911) January 9, 2026

“Hemos eliminado el 97 por ciento de las drogas que entraban por mar, y vamos a empezar a atacar objetivos terrestres en lo que respecta a los cárteles. los cárteles controlan México", dijo Trump durante la entrevista transmitida este jueves por la noche.

“Es muy, muy triste ver lo que ha pasado en ese país, pero los cárteles están en el poder y matan a 300 mil personas en nuestro país cada año”, añadió.