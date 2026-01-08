Vinculan a proceso a “El Betillo”, tercer implicado en homicidio de Hipólito Mora

MORELIA, Mich. (apro).- Por posesión de armas de uso exclusivo de ejército, fue vinculado a proceso Roberto N., “El Betillo” o “El Taquero”, quien es señalado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán como uno de los presuntos responsables por el homicidio del exlíder de autodefensas Hipólito Mora Chávez, ocurrido el 29 de junio de 2023 en la localidad de La Ruana, municipio de Buenavista en Michoacán.

La información fue dada a conocer este jueves en rueda de prensa por el Fiscal Carlos Torres Piña, quien reportó que tras su detención el pasado 31 de diciembre de 2025, la defensa de Roberto N. solicitó la duplicidad del término establecido por Ley para la audiencia de vinculación, por lo que fue celebrada hasta ayer miércoles concluyendo a la media noche.

Sobre “El Betillo”, la FGE había emitido una cédula de recompensa por cien mil pesos, sin embargo, su detención fue casual, tras un reporte por escandalizar en la vía pública al que respondieron elementos de la Policía de Morelia, por lo que intentó darse a la fuga para finalmente ser detenido en el lado poniente de la avenida Madero, la principal de la capital michoacana.

“El Betillo” fue capturado junto con Fernando Javier N. y José Ernesto N. a bordo de una camioneta gris marca Toyota, tipo Rav, en posesión de armas de uso exclusivo de ejército, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República y vinculado ayer a proceso.

El fiscal Carlos Torres explicó que, por las características del caso, las tres órdenes de aprehensión que en lo estatal existen contra “El Betillo” se realizarán una vez que esté en prisión y se tenga claro en dónde habrán de ejercerse.

Dentro de la causa penal 154/2023-Apatzingán por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio, robo calificado grave y daño en las cosas doloso, en contra de Hipólito Mora Chávez, Saulo Gamaliel Alcantar Reyes, Roberto Naranjo Andrade, Manuel González Herrera, Calixto Álvarez Andrade y la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, ya han sido vinculados a proceso dos de los cinco integrantes del cártel de Los Viagras señalados de manera directa por la Fiscalía del Estado.

Brayan Quintero Equihua “El Brayan” fue detenido en 2023 en un operativo interinstitucional; y Rogelio Del Ángel Martínez “El Rojo”, fue arrestado en mayo de 2024 tras un operativo en la tenencia de Pinzándaro, municipio de Buenavista. Aún se encuentran prófugos Heladio Cisneros Reyes, La Sirena, que reconocido como jefe de plaza en La Ruana, así como Rogelio Moreno Reyes, “El Conejo” o “El Conejillo”.