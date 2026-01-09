Captan a Fernández Noroña durmiendo en primera clase en su vuelo de regreso de Italia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador morenista Gerardo Fernández Noroña fue captado durmiendo en asientos de primera clase durante su vuelo de regreso de Italia.

La periodista Azucena Uresti difundió en su programa Radiofónico un video en donde el senador está arribando al vuelo en primera clase.

Posteriormente se difundió una imagen en la que el senador está durmiendo en su asiento. Según el periodista Gustavo Malcalpin, quien realizó la nota, el senador se encuentra en primera clase.

“Se me hace importante mencionar que cuando compras un vuelo en primera clase de Europa hacia México, bueno, llamado Premier One, obviamente (tienes) ciertos beneficios, pero hay particularmente tres: el primero es que te van a dar prioridad al documentar y todo el abordaje, o sea, en todo el aeropuerto y subirte al avión, bajarte como como un acceso VIP, digamos.

“El segundo es que cuando pagas un boleto tan caro, tienes algo que se llama asiento Premier One, que es lo que se distingue ahí en las imágenes que le tomaron arriba del avión (increíble, se hace camita) se llama Full flat bed, tu asiento se convierte en cama y el tercero es que hay menú exclusivo”, detalló el reportero.

El periodista afirmó que esas imágenes fueron compartidas de una fuente confiable y fueron del regreso del senador morenista de su viaje a Italia a México.

“Es en su regreso. Es un vuelo de la ciudad de Roma, Italia, a la Ciudad de México, del pasado 6 de enero. Mencionábamos antes del corte, Azucena, que todos nos enteramos que el señor Noroña otra vez andaba por Europa, pues evidentemente ya regresó. Y así como se lo encontraron en las calles por Italia, también se lo encontraron en el vuelo, en este asiento en primera clase”, detalló el reportero.