Detienen a director general de periódico Vanguardia; denuncian persecución politica

SALTILLO, Coah. (apro)- El director del periódico Vanguardia de Saltillo, Armando Castilla Galindo, fue detenido en la ciudad de Monterrey, así lo denunció la empresa a través de una publicación en la que afirma que se desconoce el motivo, pero la privación de la libertad en otro lugar distinto al domicilio del empresario es resultado de la constante vigilancia de la que ha sido objeto.

“Fue cerca de las 10 de la mañana que elementos de la Fiscalía de Nuevo León, con apoyo de la Guardia Nacional, detuvieron al director de esta casa editora como parte de un procedimiento de su contra hasta ahora desconocido”, publicó el medio de comunicación en su sitio electrónico y redes sociales.

Vanguardia, que el pasado mes de octubre cumplió 50 años, señaló que la detención “se dio como parte de un procedimiento en su contra hasta el momento desconocido”, y agregó que el motivo puede ser no acudir a una notificación de Ministerio Público.

“Esta detención se suma a una serie de acosos judiciales que se han presentado en los últimos años, en donde tanto el director general como el Grupo Vanguardia han sido víctimas de una persecución desde los más altos niveles de poder”, agregó.

La empresa señaló que ha estado bajo constante presión “a causa de demandas desproporcionadas y abusos legales” y considera que se trata de un ataque a la libertad de prensa, ya que mediante acoso judicial se trata de intimidad el ejercicio periodístico.

Fuentes de la Fiscalía General (FGE) de Coahuila señalaron que no se trata de procesos generados en el estado, por lo que ellos no pidieron el apoyo a autoridades de Nuevo León

El año pasado el Tribunal Colegiado en materia Civil y Administrativa del Octavo Circuito dictó una sentencia contra la empresa y sus dueños por un supuesto adeudo que reclaman Grupo Inmobiliario España Juárez S.A DE C.V, cuyos socios son Sergio Carrillo Campos, ex director del Registro Público de la Propiedad en la ciudad de Monclova, así como Luis Gerardo Marines González. Vanguardia los señala como excolaboradores y cercanos a Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y ex líder nacional del PRI.