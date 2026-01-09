Director de Vanguardia fue detenido por una acusación de fraude: Fiscalía de NL

SALTILLO, Coah. (apro).- Por un presunto fraude al vender una propiedad que no se encuentra a su nombre y por la que pedía 3 millones de pesos fue detenido Armando “N”, de 48 años, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, al trascender la detención del director del periódico Vanguardia y quien se encuentra en prisión preventiva.

En un comunicado, la dependencia neolonesa señala que detectives de la Agencia Estatal de investigación adscritos a la Coordinación de Aprehensiones ejercieron acción penal en contra del directivo del medio de comunicación con sede en la capital de Coahuila.

Fue en la carretera Miguel Alemán, del municipio de Apodaca, donde se llevó a cabo la detención y puesta a disposición de un juez de Control y de Juicio Oral Penal de Nuevo León.

De acuerdo con las autoridades, el directivo y accionista de Vanguardia puso en el 2025 en venta un terreno valuado en 3 millones de pesos, por el que se celebró un contrato de compraventa, pero el inmueble no se encuentra a nombre del detenido. La información de la dependencia no precisa en qué estado se ubica el predio, mientras que fuentes de la Fiscalía General de Coahuila señalaron a Proceso que no se trata de un caso iniciado en la entidad.

“Actos de investigación ejercidos por un Agente del Ministerio Público, con apoyo de detectives de la AEI, documentan la presunta participación directa del ahora detenido en actos con características compatibles con un delito como es el fraude, previsto y sancionado en el Código Penal vigente en el estado de Nuevo León”, señala el informe de la institución.

El periódico Vanguardia denunció la detención de su director mediante publicaciones en su sitio electrónico y redes sociales en las que afirmaba desconocer el motivo de la privación de la libertad, además de señalar que el empresario era constantemente vigilado.

“El director Armando Castilla Galindo y Grupo Vanguardia se han convertido en un objetivo directo de las más altas esferas de poder político, y es por ello que, frente a un ataque judicial coordinado, el único camino es la verdad”, publicó el medio de comunicación.

Exigen su liberación inmediata

A raíz de los acontecimientos, la Sociedad Interamericana de Prensa exigió su liberación inmediata y consideró que “se trata de una acción arbitraria e ilegal”, mientras que la Alianza de Medios recordó la persecución judicial que han denunciado el medio y su director desde hace tiempo.

En tanto, el medio de comunicación hizo una nueva publicación por la noche del viernes en la que condena la “detención abusiva y arbitraria” de su directivo y la cual, precisa, ocurrió en el aeropuerto de Monterrey cuando se disponía a abordar un vuelo con fines vacacionales.

“Lo sucedido no puede ni debe entenderse como un hecho aislado. Se trata de un acto desproporcionado, injustificado y profundamente preocupante, que exhibe un uso indebido del aparato de procuración de justicia y un preocupante sesgo en la aplicación de la ley”, señala.

Agrega que los abogados del empresario no han tenido acceso a la carpeta de investigación y tampoco conocen quién es la contraparte demandante, por lo que suponen que se trata de una controversia de carácter mercantil de un inmueble que se ubica en la ciudad de Saltillo, que está dado en garantía dentro de un proceso civil, “pero no se encuentra embargado ni sujeto a litigio alguno”.

En dicho predio se firmó un contrato de arrendamiento para colocar un anuncio espectacular en una superficie de 45 metros cuadrados y a partir de esto se “construyó de manera artificiosa un caso penal” con la intención de desprestigiar al empresario y a su familia, ya que para su detención se desplegó un excesivo operativo y fuerza desmedida.

Afirman que el delito que tratan de imputar no es grave y no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que de mantenerlo privado de su libertad se constituye un claro abuso de poder y violaciones al debido proceso.