El AICM se ubica entre los aeropuertos grandes más puntuales del mundo en el reporte Cirium 2025

Reporte internacional mide puntualidad y ubica al AICM entre los mejores de su categoría.. Foto: Monsterrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se colocó en el tercer lugar mundial dentro de la categoría de aeropuertos grandes por puntualidad, de acuerdo con el Cirium On-Time Performance Review 2025, informe anual que evalúa el desempeño operativo de aerolíneas y terminales aéreas a nivel global.

El reporte indica que el AICM alcanzó un 86.55% de vuelos saliendo a tiempo, criterio que Cirium define como las operaciones que despegan dentro de los 15 minutos posteriores al horario programado. La clasificación corresponde al análisis del desempeño registrado durante el año calendario evaluado y forma parte del balance anual que la consultora publica cada enero.

Cirium agrupa a los aeropuertos por categorías con base en el volumen de operaciones. En la de aeropuertos grandes, donde se concentran terminales con alta densidad de vuelos y tráfico de pasajeros, el AICM aparece junto con el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, de Santiago de Chile, y el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, de Arabia Saudita, que ocuparon el primero y segundo lugar, respectivamente.

Qué mide el Cirium On-Time Performance Review 2025

El On-Time Performance Review 2025 es un informe que utiliza bases de datos de vuelos a nivel mundial para medir la puntualidad de aeropuertos y aerolíneas. La metodología considera como “a tiempo” a las salidas que ocurren dentro del margen de 15 minutos respecto al itinerario publicado.

El análisis se construye a partir de millones de registros de vuelos comerciales y clasifica los resultados por regiones y por tamaño de aeropuerto. En el caso de las terminales, Cirium distingue entre aeropuertos grandes, medianos y pequeños, con el objetivo de comparar desempeños entre infraestructuras con cargas operativas similares.

Además de aeropuertos, el reporte incluye rankings de aerolíneas. En la edición 2025, Cirium identificó a Aeroméxico como la aerolínea con mayor puntualidad global, con más del 90% de sus vuelos operando dentro del margen establecido.

El AICM dentro del contexto operativo global

La posición del AICM en el top 3 de aeropuertos grandes se da en un entorno de alta demanda operativa, al tratarse de una de las principales terminales aéreas de América Latina. La categoría en la que compite agrupa aeropuertos que concentran un volumen elevado de movimientos diarios y conexiones nacionales e internacionales.

El resultado de 2025 se suma al desempeño reportado en la edición anterior del informe de Cirium, correspondiente a 2024, en la que el AICM también figuró entre los aeropuertos con mayor puntualidad a nivel mundial dentro de su segmento. Ambos reportes son independientes y responden a mediciones anuales distintas, con la misma metodología de evaluación.

Puntualidad como indicador operativo

Cirium señala que la puntualidad es uno de los indicadores utilizados por aerolíneas, aeropuertos y autoridades del sector para evaluar la eficiencia en la programación y ejecución de vuelos. Factores como la coordinación entre operadores, control de tráfico aéreo y servicios en tierra influyen en los resultados medidos por el informe.

El On-Time Performance Review se ha convertido en una referencia para el seguimiento del desempeño operativo del sector aéreo, al ofrecer comparaciones estandarizadas entre terminales y compañías que operan en distintos mercados y regiones.