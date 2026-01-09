Embajada de Estados Unidos en México se burla de captura de capo de los Beltrán Leyva. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La embajada de Estados Unidos en México se burló en sus redes sociales de la captura de Pedro Inzunza Noriega “El Sagitario”, señalado como alto mando del Cártel de los Beltrán Leyva, y quién fue el primer acusado de narcoterrorismo por el gobierno de Donald Trump.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), la representación diplomática publicó una imagen del capo sinaloense, junto con la frase “Mercurio retrógrado para El Sagitario”, en alusión al apodo del detenido y al fenómeno astrológico, que se asocia con mala fortuna para los signos zodiacales bajo su influencia.

?? En este #JuevesDeJusticia:

???? asesta golpes al narcotráfico al destruir sustancias y precursores asegurados por @GabSeguridadMX. Además, cae “El Sagitario”, líder criminal buscado en ???? por narcotráfico. #SegurosJuntos pic.twitter.com/UXfY8UCoN4 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) January 9, 2026

La publicación se realizó en el marco del “jueves de justicia”, una sección donde la dependencia recopila los avances en materia de seguridad bilateral. También se informó sobre la destrucción a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), de más de 29 toneladas y 34 mil litros de sustancias y precursores químicos, así como más de 880 mil pastillas de fentanilo, asegurados por el Gabinete de Seguridad de México.

Horas más tarde, el presidente Donald Trump amagó con emprender ataques por tierra contra los cárteles del narcotráfico en una entrevista con Fox News, lo que denota el panorama complicado en el que se encuentra México.

En la última semana, tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, se ha registrado un aumento en los comentarios de Trump criticando la situación del crimen organizado en el país, a pesar de que funcionarios de su gobierno han destacado el alto grado de cooperación con la administración de Claudia Sheinbaum.

En este sentido, la captura de “El Sagitario” —quien se convirtió en un objetivo prioritario en ambos lados de la frontera tras su denominación como narcoterrorista a principios del 2025— es un ejemplo de los resultados que ha entregado México en el combate a los cárteles del narcotráfico.

La detención del capo se realizó el 31 de diciembre del 2025, en la víspera del año nuevo, cuando autoridades federales mexicanas lograron su captura en un operativo en Culiacán, Sinaloa, junto con tres presuntos sicarios más.

Pedro Inzunza, de 62 años, formaba parte de la facción de Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro”, escisión del Cártel de Sinaloa de los Beltrán Leyva.

Asimismo, es padre del narcotraficante fallecido Pedro Inzunza Coronel “El Pichón”, quien fue abatido a sus 33 años en noviembre del 2025, durante un operativo para su captura. “El Pichón”, también había sido acusado de narcoterrorismo por Estados Unidos.

Padre e hijo fueron señalados por la administración de Donald Trump como dirigentes de “una de las más grandes y sofisticadas redes de producción de fentanilo en todo el mundo”, como aseguró en mayo del 2025 el fiscal Adam Gordon. Y ya desde 2023 “El Sagitario” había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por tráfico de fentanilo.

Mientras tanto, el “Chapo Isidro”, presunto líder de la organización de los Beltrán Leyva —a la que ambos pertenecían— es uno de los hombres más buscados por el FBI.

El grupo que colaboró con “El Chapo” Guzmán hasta 2008, quedó descabezado tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva y la detención de su hermano Alfredo. Sin embargo, la organización siguió adelante con el traslado de cocaína hacia Estados Unidos y, en los últimos años, se unió al tráfico de fentanilo.

En diciembre del 2024, cuando el Gobierno de México anunció el mayor decomiso de fentanilo de la historia del país, el grupo se colocó bajo la mira de las autoridades mexicanas y estadunidenses.

En ese momento, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se incautaron una tonelada de fentanilo, equivalente a más de 20 millones de dosis, con un valor de casi 400 millones de dólares.

Un año después, Pedro Inzunza padre, de 62 años y en silla de ruedas, espera su extradición a Estados Unidos. El también conocido como “Señor de la Silla” enfrenta acusaciones federales por blanqueo, tráfico de drogas y delincuencia organizada. Además, será el primer mexicano en afrontar el cargo de narcoterrorismo en Estados Unidos.