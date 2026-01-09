Hoy No Circula sábado 10 de enero: qué vehículos descansan y en qué horario

Este sábado 10 de enero aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex. Revisa qué vehículos descansan y evita sanciones.. Foto: Cuartoscuro / Victoria Valtierra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La aplicación del programa Hoy No Circula para este sábado 10 de enero de 2026 establece restricciones a la circulación vehicular en la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México, conforme al calendario del esquema sabatino vigente para la Zona Metropolitana del Valle de México. La medida se aplica de 05:00 a 22:00 horas y considera el holograma de verificación y la terminación de la placa.

Hoy No Circula sabatino este 10 de enero: vehículos que descansan

Al tratarse del segundo sábado del mes, el programa indica que no podrán circular los vehículos con holograma 1 cuya terminación de placa sea par (0, 2, 4, 6 y 8). A esta restricción se suman todos los vehículos con holograma 2, sin importar el número final de la matrícula. En ambos casos, la prohibición se mantiene durante todo el horario establecido para el programa.

Además, los vehículos con placas foráneas están incluidos dentro de las restricciones del sábado, independientemente del holograma o de la terminación de la placa. La disposición busca homologar la circulación de unidades provenientes de otras entidades federativas dentro de la zona donde opera el programa ambiental.

Autos que sí pueden circular este sábado

El calendario vigente contempla exenciones para determinados tipos de vehículos. Este sábado sí pueden circular los automóviles con holograma 00 y 0, así como los vehículos eléctricos e híbridos, al estar clasificados dentro de categorías con menores emisiones contaminantes.

También están exentos el transporte público, las motocicletas, los vehículos de emergencia, así como las unidades que prestan servicios urbanos esenciales o que trasladan a personas con discapacidad, siempre que cuenten con la identificación correspondiente. Estas exenciones forman parte de las reglas generales del programa y se mantienen mientras no exista una contingencia ambiental que modifique el esquema habitual.

Dónde aplica el programa Hoy No Circula

Las restricciones de este sábado se aplican en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que integran la Zona Metropolitana del Valle de México. En estas demarcaciones rigen las mismas normas de circulación para los vehículos particulares, con el objetivo de reducir la concentración de contaminantes generados por fuentes móviles.

Las autoridades ambientales de ambas entidades coordinan la operación del programa bajo los lineamientos establecidos por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, organismo encargado de definir las políticas regionales de calidad del aire.

Horarios y sanciones por incumplimiento

El Hoy No Circula sabatino inicia a las 05:00 horas y concluye a las 22:00 horas del mismo día. Circular durante ese periodo con un vehículo restringido puede derivar en sanciones administrativas, que incluyen multas económicas y el traslado del automóvil al depósito vehicular, de acuerdo con los reglamentos de tránsito locales.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas verificar con anticipación el holograma de verificación y la terminación de la placa para evitar infracciones y contratiempos durante el fin de semana.

Qué es el Hoy No Circula y cómo funciona el esquema sabatino

El programa Hoy No Circula es una política ambiental que limita la circulación de vehículos en función de su nivel de emisiones, identificado mediante el holograma de verificación. El esquema sabatino se aplica de manera diferenciada cada semana del mes, alternando restricciones para vehículos con holograma 1 y manteniendo la prohibición permanente para los de holograma 2.

Este mecanismo se implementa de forma regular, salvo cuando se activa una contingencia ambiental, escenario en el que las restricciones pueden ampliarse o modificarse conforme a los niveles de contaminación registrados.