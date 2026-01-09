Kenia López Rabadán defiende la paridad ante la reforma electoral

Kenia López Rabadán defiende paridad de género ante reforma electoral, en la reunión de inicio de año del colectivo 50+1 Internacional, en la Hacienda Los Morales. Foto: Colectivo 50+1 Internacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el próximo debate de la reforma electoral, “la paridad no se toca”, advirtió Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Durante su discurso en la reunión de inicio de año del colectivo 50+1 Internacional, en la Hacienda Los Morales, la panista aseguró:

“Hoy estamos a punto de debatir una reforma electoral. Y yo quiero decirles aquí que hay algo que garantizar: la paridad no se toca”.

La legisladora vaticinó que “seguramente habrá un debate y será álgido y será importante y será, incluso, hasta polarizado, pero la paridad no se toca”.

Ante más de 100 mujeres de distintas entidades y profesiones, la senadora de oposición dijo estar segura de que “esa es una posición de mis compañeras diputadas de todos los grupos parlamentarios, porque es un logro que después de décadas conseguimos y no vamos a dar ni un paso atrás”.

La panista destacó que, gracias a colectivos de mujeres como 50+1 Internacional, se ha logrado conseguir la paridad de género en espacios de poder.

“Se ha logrado que tengamos la posibilidad de tener ministras de la Suprema Corte, magistradas, senadoras, diputadas federales, locales, gobernadoras, alcaldesas, en paridad, gracias al trabajo de muchas mujeres que hoy están aquí y de muchas mujeres que nos antecedieron”, afirmó.