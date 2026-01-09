Kenia López se reunió con integrantes de “Somos México” para abordar temas de la reforma electoral. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se reunió con integrantes de la asociación civil ‘Somos México’ para recibir propuestas para la reforma Electoral.

A la reunión, celebrada en San Lázaro, acudieron Guadalupe Acosta, Cecilia Soto, Leonardo Valdés, María José Gómez Mont, Lorenzo Córdova, Fernando Belaunzarán, Marco Antonio Baños, Sonia Ibarra, Mariana González, José Antonio Crespo, Alejandra Molinar, Amado Avendaño, Rodrigo Morales, Edmundo Jacobo y Javier Naranjo.

“Hemos tenido una reunión de trabajo con la presidenta de la Cámara de Diputados, quien amablemente nos ha escuchado y nos ha atendido respecto del tema que a mí, mexicanos y mexicanas les preocupa ahora, que es la Reforma Política Electoral.

“Nosotros en Somos México, en cuanto se anunció la formación de la Comisión Presidencial para la Reforma Política Electoral, decidimos ponernos a trabajar con un grupo de exconsejeros electorales que elaboramos una propuesta conceptual de cómo tendría que ser una reforma electoral que nos permita avanzar en la democracia, nos permita corregir errores que tiene el sistema electoral, pero sobre todo nos permita que nuestro sistema funcione cada vez de manera más democrática”, detalló Leonardo Valdés Zurita.

En la reunión también se abordó sobre el Decálogo de Principios para la Reforma Político-Electoral que presentó la diputada panista, Kenia López Rabadán el día de ayer en San Lázaro.