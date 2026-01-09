México debe tomar muy en serio las amenazas de Trump, dice especialista cubano

BOGOTÁ (apro).- El especialista cubano en estudios hemisféricos Arturo López-Levy afirma que hay que tomar “muy en serio” las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que lo que sigue después de la operación militar en Caracas para secuestrar a Nicolás Maduro son ataques terrestres en México contra los cárteles de la droga.

Aunque México es “un país inocupable militarmente”, sí es factible una operación relámpago del gobierno de Trump en contra de algún jefe del narcotráfico en el país, sostuvo.

El presidente estadounidense dijo la noche del jueves en una entrevista con la cadena de televisión Fox News que ahora se propone “atacar por tierra a los cárteles” porque estos “están controlando México".

López-Levy, profesor de la Universidad Estatal de Georgia, dice a Proceso que el gobierno mexicano de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que tomar esas amenazas “bien en serio” porque Trump ya demostró en Venezuela que no le importa actuar “completamente al margen del derecho internacional” y que tiene una política exterior “intervencionista”.

El académico cubano recuerda que la justificación de Trump para secuestrar a Maduro mediante un ataque relámpago a Venezuela es que el chavista está involucrado con el envío de drogas a Estados Unidos, y México es un blanco de esa política porque las instituciones estatales “han permitido” que de este país salgan cocaína, fentanilo y otras drogas sintéticas hacia el vecino del norte.

En esa lógica, “México es el primer país que tendría que andar a la carrera, y cualquier otro país del que salgan drogas tendría que preocuparse”, asegura.

El doctor en estudios internacionales de la Universidad de Denver advierte, sin embargo, que México es país que ofrece enormes dificultades tácticas para un ataque estadunidense y sostiene que las fuerzas del Pentágono no son omnipotentes, como han demostrado sus incursiones en Irak, Afganistán y Libia, entre otros países.

Y hay otra realidad, señala: Maduro era presidente porque así se proclamó tras una elección (en julio de 2024) “por lo menos dudosa”, y Sheinbaum es una presidenta legítima con altos niveles de aprobación.

Además, indica, hay grandes diferencias entre países que Estados Unidos ha atacado, y México, por las complejidades logísticas que ofrece, por su extensión geográfica.

“México es un país inocupable militarmente, inocupable”, afirma, aunque dice que sí es factible que Trump ordene una operación relámpago contra algún jefe de un cártel de las drogas.