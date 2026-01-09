PAN alerta que registro de celulares abre posibilidad de espionaje por parte del gobierno. Foto: Facebook

CIUDAD DE MÉXICON (apro).- Daniel Chimal, diputado del PAN, alertó que entregar datos personales y biométricos a empresas pone en riesgo a las personas, esto luego de que este viernes inició el registro obligatorio de líneas de telefonía móvil.

El legislador albiazul también pidió que este método no sea un mecanismo más de espionaje del Estado y se cumpla verdaderamente con los parámetros de seguridad para usuarios.

“Nos dice el Gobierno que se buscará eliminar el anonimato y fortalecer la seguridad, particularmente frente a los delitos como fraudes y extorsiones, que están en aumento en México, pero vemos riesgo en que también se vea una acción de persecución

“Nos hemos manifestado en diversas ocasiones por el trato de la información, este nuevo proceso que se publica como obligatorio conlleva riesgos y violaciones a la privacidad”, detalló.

Daniel Chimal afirmó que en el PAN ven que se trata de un sistema de vigilancia clandestino, ante el rechazo de la ‘Ley espía’ por parte de la ciudadanía que incluso, resaltó se ha amparado. Por lo que el diputado pidió a las telefonías garantizar la protección de datos personales y brindar seguridad.

“Es serio el proceso porque entregar datos personales vulnera derechos de los usuarios y eso debe verse con mucha atención por parte de las telefonías y el Gobierno que nos quiere seguir espiando”, enfatizó.