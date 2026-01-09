PensiÃ³n Bienestar Adultos Mayores: quiÃ©nes cobran del 12 al 16 de enero de 2026

ContinÃºa la dispersiÃ³n de la PensiÃ³n Bienestar en enero con pagos escalonados.. Foto: Foto: Pixabay/ Programas para el Bienestar/ Canva

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” La SecretarÃ­a del Bienestar informÃ³ el calendario de pagos de la PensiÃ³n para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondiente al primer bimestre de 2026, que abarca los meses de enero y febrero. La dispersiÃ³n de recursos se realiza de forma escalonada durante enero, con base en la letra inicial del apellido paterno de las personas beneficiarias.

El esquema de pagos iniciÃ³ la primera semana del mes y continuarÃ¡ hasta finales de enero. Este mecanismo se aplica a nivel nacional y busca organizar la entrega de apoyos econÃ³micos a millones de personas inscritas en los programas sociales del Gobierno de MÃ©xico. AdemÃ¡s de la pensiÃ³n para adultos mayores, el calendario tambiÃ©n rige para otros apoyos federales administrados por la dependencia.

Beneficiarios de los Programas para el Bienestar que reciben pago del 12 al 16 de enero

De acuerdo con el calendario oficial difundido por autoridades federales, durante el periodo comprendido del lunes 12 al viernes 16 de enero de 2026, los pagos de la PensiÃ³n Bienestar se realizan de la siguiente manera:

Lunes 12 de enero: personas cuyo apellido paterno inicia con la letra G.

Martes 13 de enero: segundo dÃ­a de pago para beneficiarios con apellido que comienza con G.

MiÃ©rcoles 14 de enero: pago correspondiente a las letras H, I, J y K.

Jueves 15 de enero: depÃ³sito para personas con apellido que inicia con la letra L.

Viernes 16 de enero: pago para beneficiarios cuyo apellido paterno comienza con la letra M.

Las autoridades seÃ±alaron que los depÃ³sitos se realizan directamente en las cuentas asociadas a la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es obligatorio acudir a retirar el dinero el mismo dÃ­a del depÃ³sito. El recurso permanece disponible en la cuenta hasta que la persona beneficiaria decida disponer de Ã©l.

Monto de la PensiÃ³n Bienestar en el primer bimestre de 2026

Para el primer bimestre del aÃ±o, el monto establecido para la PensiÃ³n Bienestar de las Personas Adultas Mayores es de 6,400 pesos bimestrales, cifra que se deposita en una sola exhibiciÃ³n durante el periodo de pago correspondiente a enero.

Este monto aplica a las personas de 65 aÃ±os y mÃ¡s que se encuentran inscritas de manera activa en el padrÃ³n del programa. El apoyo econÃ³mico forma parte de las transferencias directas que el Gobierno federal entrega de manera periÃ³dica a este sector de la poblaciÃ³n.

AdemÃ¡s de la pensiÃ³n para adultos mayores, otros programas sociales federales reciben depÃ³sitos bajo el mismo calendario escalonado. Entre ellos se encuentran la pensiÃ³n dirigida a personas con discapacidad permanente, la PensiÃ³n Mujeres Bienestar y el Programa para el Bienestar de NiÃ±as y NiÃ±os, Hijos de Madres Trabajadoras, cada uno con montos definidos para el bimestre enero-febrero de 2026.

Programas sociales que siguen el mismo calendario de pagos

El calendario por letra del apellido paterno no se limita a la PensiÃ³n Bienestar para Adultos Mayores. La Programas para el Bienestar confirmÃ³ que la misma organizaciÃ³n de fechas se aplica para otros apoyos sociales federales.

En el caso de la pensiÃ³n para personas con discapacidad permanente, el monto bimestral establecido es de 3,300 pesos. Para la PensiÃ³n Mujeres Bienestar, el apoyo corresponde a 3,100 pesos bimestrales, mientras que el Programa para Madres Trabajadoras contempla un depÃ³sito de 1,650 pesos por bimestre.

Las autoridades federales indicaron que el uso de un calendario escalonado permite atender de manera ordenada a los beneficiarios y reducir la concentraciÃ³n de personas en sucursales bancarias, especialmente en zonas con alta demanda de servicios.

Recomendaciones para beneficiarios durante el periodo de pago

La SecretarÃ­a del Bienestar recomendÃ³ a las personas beneficiarias verificar la fecha que les corresponde segÃºn su apellido y acudir a las sucursales bancarias Ãºnicamente si requieren retirar efectivo. TambiÃ©n recordÃ³ la importancia de conservar el NIP de la tarjeta y contar con una identificaciÃ³n oficial vigente en caso de realizar trÃ¡mites presenciales.

Las autoridades reiteraron que no existen intermediarios para la entrega de la pensiÃ³n y que los depÃ³sitos se realizan de forma automÃ¡tica a las cuentas registradas, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.