Reprograman audiencia del sujeto señalado de acosar a la presidenta Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez de control concedió una prórroga en el caso de Uriel “N”, el hombre señalado de acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en calles del Centro Histórico, el 4 de noviembre de 2025.

La fecha de la audiencia se fijó para el 13 de enero, informó Milenio. La prórroga se solicitó luego de que el pasado jueves 8 de enero se venció el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Uriel “N”, de 33 años, permanece en el Reclusorio Norte bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Fue vinculado a proceso el 7 de noviembre del 2025, a tres días de su arresto y enfrenta tres carpetas de investigación por acoso sexual contra varias mujeres en el Centro Histórico.

El más notorio de los casos fue el acoso sexual sufrido por la mandataria federal el 4 de noviembre del año pasado, mismo que quedó grabado en un video y se viralizó a las pocas horas.

En las imágenes se observa al sujeto acercarse a la presidenta por detrás, y realizarle tocamientos, mientras la dirigente se encontraba saludando a ciudadanos en las calles de la capital. Segundos después, un miembro de la ayudantía de la presidenta intervino para evitar que el sujeto continuara con el acoso hacia Sheinbaum.

Ese mismo día por la noche, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre la detención de Uriel “N”, acusado de acosar a tres mujeres en el Centro Histórico.

El arresto se dio después de que una joven de 25 años solicitó auxilio a la policía capitalina durante un patrullaje en la colonia Centro, por lo que los oficiales la resguardaron e implementaron un dispositivo de búsqueda. Los agentes ubicaron al sospechoso sobre Paseo de la Condesa y lo trasladaron al Reclusorio Norte.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el hombre fue denunciado por la joven de 25 años y por otra mujer ese mismo día, además del acoso contra la presidenta de México.

Reforma impulsada por Sheinbaum contra abuso sexual

A raíz del episodio de acoso sexual sufrido por la presidenta Claudia Sheinbaum —que tuvo una amplia difusión a nivel nacional e internacional— el gobierno de México presentó una iniciativa que busca que el acoso sexual sea un delito penal en todo el país.

Tras el hecho que visibilizó la violencia que sufren las mujeres en las calles de México, y que muchas veces es normalizada, la presidenta destacó que el objetivo de las reformas es impulsar un cambio cultural para fomentar la denuncia de este ilícito.

El Plan Integral contra el Abuso Sexual incluye la homologación del tipo penal de abuso sexual como delito grave en todo el país, la revisión y armonización legislativa con congresos locales, campañas de información, fortalecimiento de procesos de denuncia, coordinación con fiscalías y capacitación institucional.

A pesar de que se trata de una iniciativa necesaria para atender una problemática que afecta a las mujeres de forma generalizada en México, organizaciones feministas y de derechos humanos, han denunciado que el plan tiene ciertas deficiencias, al enfocarse en la denuncia y tipificación de los delitos antes que en la prevención de la violencia.

Estefanía Vela, directora de Intersecta, consideró en entrevista con Expansión que, pese a sus puntos positivos como las campañas de concientización, esta medida sigue la tendencia de apostar a disminuir las violencias solo a través de la vía penal y sin priorizar acciones de prevención.

“Están priorizándose acciones enfocadas a la atención, pero muy pocas o prácticamente nulas a las que buscan prevenir: formación desde educación básica o identificación de riesgos para evitar que la violencia escale”, agregó.