San Lázaro, abierto para todas las propuestas ciudadanas sobre la reforma electoral: López Rabadán

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán afirmó que ella abrirá las puertas a todas asociaciones civiles para sus propuestas para la próxima reforma electoral, esto luego de la visita a San Lázaro de la asociación Somos MX.

En entrevista en San Lázaro, la diputada panista resaltó que será en las comisiones donde se analizarán las propuestas de la asociación Somos MX y las de los ciudadanos.

“Primero que nada decir a todas las organizaciones, a todos los ciudadanos, a todos los expertos, a los colegios que deseen ingresar propuestas, iniciativas, reflexiones, articulados, por supuesto, la Cámara de Diputados estará abierta, la Presidencia de la Cámara de Diputados estará abierta para recibir todas sus propuestas, y evidentemente, para Somos MX o para cualquier ciudadano en este país, si es su intención hacer alguna propuesta, la presidencia, una servidora en esta Cámara de Diputados, abre sus puertas para recibirlos y nosotros los canalizaremos a las comisiones de dictamen.

“Es la comisión, las comisiones que habrán de dictaminar, quién tendrá que reflexionar, quién tendrá que analizar, debatir y en su caso construir un acuerdo de esta propuesta de Somos MX o de los ciudadanos. Sabremos qué partidos políticos van a ingresar sus iniciativas una vez que este debate se abra”, resaltó.

No se puede permitir injerencia del crimen organizado en comicios

La diputada panista afirmó que, en la discusión sobre la nueva reforma electoral, en uno de los puntos que coincide con la asociación Somos México con el decálogo que ella presentó es que no se puede permitir la injerencia del crimen organizado en las elecciones.

“En todo lo demás, ellos me dijeron están absolutamente de acuerdo porque pues uno de los temas más importantes de este decálogo, si me permiten precisar, es que la delincuencia no se meta a las elecciones, que la delincuencia no defina candidatos, que la delincuencia, que los cárteles no sean quienes vayan a elegir o vayan a financiar las campañas en las próximas elecciones…

“No podemos permitir que haya, digamos, una injerencia del crimen organizado en las elecciones, porque claramente pues el crimen organizado tiene sus lamentables propios intereses y la democracia es para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos, pueda desarrollarse en un país libre, pueda tener condiciones honorables de desarrollo”, explicó.