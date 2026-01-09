Sheinbaum presume reducción de homicidios y detención de criminales en Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum presumió en Guerrero la reducción de homicidios, la detención de criminales y la construcción de puentes dañados por los últimos huracanes en la entidad.



Afuera de la Octava Región Naval, en Acapulco, donde la mandataria encabezó la conferencia matutina, el alcalde de San Marcos, municipio de la Costa Chica, epicentro del sismo del 2 de enero, pidió atención para mil 524 viviendas afectadas, de las cuales 700 tienen daños graves, además de la construcción de un nuevo hospital debido a que la infraestructura del actual quedó dañada.



Mientras que maestros denunciaron la falta de estudios y cirugías para 250 mil derechohabientes en la clínica - hospital del ISSSTE de Chilpancingo y del pago de la segunda parte del aguinaldo a 2 mil 500 trabajadores administrativos de la Secretaría de Educación Guerrero.



“Vivimos una realidad diferente a la que maquillan en las mañaneras”, dijo la maestra Reyna Bello.



En la rueda de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó una reducción del 65 por ciento de los homicidios dolosos en Guerrero y en Acapulco de octubre de 2024, al inicio de su gobierno, a diciembre de 2025.



La gobernadora Evelyn Salgado secundó con cifras del gobierno federal que el 2025 cerró como el año con menos homicidios dolosos en Guerrero desde 2009.



El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló la detención 39 presuntos delincuentes e integrantes de organizaciones criminales como Los Rusos, el Cártel de Caborca, el Cártel Independiente de Acapulco y Los Tlacos.



Pese a las detenciones, coincidieron transportistas y comerciantes consultados, la extorsión la continúan padeciendo.



En el año que concluyó alrededor de 35 taxistas y choferes de transporte público fueron asesinados.



Destacó la detención de Francisco N, integrante de Los Tlacos, presunto responsable del homicidio del coordinador regional del IMSS Bienestar, Raymundo Cabrera Díaz, cometido el 22 de diciembre de 2025.



La aprehensión el 5 de enero pasado de Hendrick David N, principal generador de violencia y colaborador de Los Rusos en Acapulco, asegurándole droga equipo táctico y armas.



Y el 7 de enero de Félix N, alías El Viejo, identificado como responsable de la distribución de droga y resguardo de armas del mismo grupo criminal que opera en ese destino turístico.



En el programa carretero de Guerrero se informó la inversión de mil 880 millones de pesos que incluye la construcción de 68 puentes nuevos, un total de 4.6 kilómetros de rehabilitación y reconstrucción. Los puentes resultaron dañados por el paso del huracán John.



Se destacó la construcción de 385 kilómetros de la carretera Cuautla – Tlapa, una demanda histórica de la Montaña, consideró la mandataria.



Este viernes se espera que la presidenta inaugure el puente Omitlán, entre Tierra Colorada y Cruz Grande, que el río se llevó durante el huracán John.

