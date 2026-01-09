Suspenden la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció la suspensión de la Contingencia Ambiental atmosférica por ozono declarada el jueves 8 de enero, por lo que el programa Hoy No Circula regresó a la normalidad a partir de las 18:00 horas de este viernes 9 de enero.

La CAMe informó que desde las 16:00 horas incrementó el viento y disminuyó la estabilidad atmosférica, lo que ayudó a reducir los niveles de ozono de forma continua.

Para las 18:00 horas, las concentraciones de ozono se encontraban dentro de la norma, y se espera que para mañana sábado el sistema de alta presión se alejará del Valle de México, “por lo que se esperan mejores condiciones para la dispersión de contaminantes”.