UNAM da por terminada la Coordinación del Seminario de Investigación en Juventud

El Seminario de Investigación en Juventud (SIJ) de la UNAM. Foto: Facebook: Seminario de Investigación en Juventud

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A menos de cuatro meses del asesinato de un estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Sur, que desencadenó diversas protestas de universitarios que pedían ser escuchados, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) decidió hacer cambios en su Coordinación del Seminario de Investigación en Juventud (SIJ).

La decisión de la máxima casa de estudios la dio a conocer, en un comunicado difundido el pasado lunes 5 en redes sociales, José Antonio Pérez Islas, quien fue coordinador del SIJ hasta el pasado 30 de diciembre.

“Después de casi 18 años de trabajo continuo, sostenido y comprometido, les informamos que la Secretaría de Desarrollo Institucional (SDI) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), decidió dar por concluida la Coordinación del Seminario de Investigación en Juventud (SIJ) que hasta el 30 de diciembre vine desempeñando junto con todo el equipo que durante esos años me acompañó en esta trayectoria”, dijo.

El sociólogo por la Universidad Iberoamericana explicó que, durante ese tiempo (2008 a 2025), el SIJ se consolidó en dos vertientes. La primera, “contribuir a la consolidación del campo de investigación en juventud en nuestro país, como parte de un esfuerzo latinoamericano que construimos con múltiples colegas, amigos y amigas que compartían el mismo interés”.

La segunda, añadió, hacer ese trabajo “como una organización colaborativa, incluyente y abierta a diversas perspectivas, enfoques e instituciones que se integraron a un espacio académico y colectivo convencidos de que el estudio, la reflexión y el trabajo con las y los jóvenes son fundamentales para comprender la realidad social, política y cultural de nuestro país y continente”.

Pérez Islas aseguró que, desde esa convicción se impulsaron “investigaciones, encuentros, proyectos formativos y redes de análisis y diálogo que hoy forman parte de una historia compartida con múltiples actores universitarios y sociales”.

Sin mencionar alguna posible causa de los cambios en el SIJ, a nombre del que fue su equipo de trabajo, el académico ofreció “una sentida disculpa a todas las personas, colectivos e instituciones con quienes tenemos proyectos pendientes”.

No obstante, anunció que buscarán, en la medida de sus posibilidades, “darles salida y seguimiento, honrando los compromisos asumidos y el trabajo construido en conjunto”.

Los firmantes consideraron “lamentable” la decisión de la UNAM y se deslindaron “de manera expresa de cualquier uso futuro del nombre del Seminario, así como de sus logotipos, correos institucionales, páginas web y demás espacios oficiales asociados a la UNAM”.

De paso, aclararon que las redes sociales del SIJ permanecerán activas un par de semanas más para “cerrar procesos de comunicación en curso” y que luego la comunicación relacionada con el equipo de trabajo se hará solo mediante el correo electrónico seminjuv@gmail.com.

En la despedida dijeron que siguen con la certeza de que el compromiso con las juventudes “no depende de una estructura académica-administrativa” y que seguirán su tarea desde otros lugares, pues el trabajo con los jóvenes “es una tarea colectiva e irrenunciable”.

Pérez Islas es uno de los académicos que más ha estudiado a la juventud en México. Tiene una especialidad en Políticas de Juventud por la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde ha sido consultor para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la Organización Iberoamericana de Juventud y de la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

Entre los cargos públicos que ha desempeñado se cuenta el de director del Centro de Investigación y Estudios sobre Juventud y director de la Revista Jóvenes, del Instituto Mexicano de la Juventud.

Como parte de los múltiples proyectos sobre el sector juvenil y políticas públicas que ha dirigido, a nivel nacional e internacional, destacan la Coordinación General de Encuestas Nacionales de Juventud 2000 y 2005. Además, coordinó el estudio “Del Acoso al conflicto en la escuela. La construcción social de la violencia escolar”.