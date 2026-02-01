Adán Augusto deja la coordinación de senadores; lo sustituye Ignacio Mier (Video)

El senador Adán Agusto López informó que dejó la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado, los remplazará Ignacio Mier como líder parlamentario. Foto: @NachoMierV

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador Adán Agusto López informó que dejó la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado, lo remplazará Ignacio Mier como líder parlamentario.

Durante la plenaria de los senadores morenistas en la Antigua Casona de Xicoténcatl, Adán Agusto López resaltó que su trabajo como coordinador de la bancada cumplió con su tarrea encomendada como el Plan C y la mayoría parlamentaria.

“Comentarles lo que seguramente ya están enterados, que hace unos momentos comuniqué al Grupo Parlamentario de Morena, que he tomado la decisión de retirarme de la coordinación del Grupo Parlamentario, que soy un político profesional al que le gusta asumir retos, y ahora ya cumplimos con algunas de las tareas que teníamos encomendadas, el construir una mayoría calificada, el que se consolidara lo que se conoció desde un inicio como el Plan C, y que haya un Grupo Parlamentario unido, fortalecido, y que con la suma de los grupos parlamentarios del PT y del Partido Verde Ecologista, tengamos hoy dos votos arriba de lo que se conoce como mayoría calificada…

Sometí e hice de conocimiento de mis compañeros mi decisión, y se procedió a la designación de un nuevo coordinador, nombramiento que recayó en nuestro compañero Ignacio Mier ya por decisión unánime de todos quienes integramos el Grupo Parlamentario de Morena, el nuevo coordinador de los senadores, y por ende será el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política”, explicó.

El senador morenista informó que ahora se dedicará hacer tarea de territorio con miras a las elecciones del 2027.

Tomada de video

“Y tal como lo he hecho en otras etapas de mi vida política, cuando fui diputado local salí antes de la diputación, cuando fui diputado federal lo mismo, en la anterior ocasión que fui senador de la República salí antes para ir a construir Morena, que era un partido en formación, cuando fui gobernador acepté la invitación del mejor presidente en la historia de México para acompañarlo en la Secretaría de Gobernación.

“Y ahora voy a ir a trabajar por todo el país, a fortalecer rumbo a la elección del 2027, toca pues ir a hacer tarea de territorio, me tocará estar en todo el país, específicamente también en las circunstancias que tienen mayor padrón electoral, y vamos a ello, porque Morena el objetivo principal es ganar prácticamente todas las gubernaturas en disputa el 27, pero sobre todo mantener la mayoría calificada en Cámara de Diputados, y desde luego en el Senado de la República”, detalló.