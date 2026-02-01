Cámara de diputados abre segundo periodo ordinario de la LXVI Legislatura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este primero de febrero, la Cámara de Diputados abre su segundo periodo de sesiones del segundo año de la LXVI Legislatura, en donde se prevén discutir la Reforma Electoral y la nueva Reforma Laboral.

Con la presencia de 419 diputadas y diputados, así como de 78 senadores, en funciones de presidenta del Congreso de la Unión, la diputada Kenia López Rabadán, declaró la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

“La Cámara de Diputados, de conformidad con lo que establece el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, abre hoy el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura”, expresó.

Después, los legisladores de ambas Cámaras del Congreso procedieron a entonar el Himno Nacional. Enseguida, se dio lectura al acta de la sesión, la cual fue aprobada. Posteriormente, la diputada panista levantó la sesión de Congreso General y llamó a los diputados a permanecer en el salón del pleno para iniciar la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.

Durante esa primera Sesión el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República, Ricardo Anaya Cortés, solicitó un minuto de silencio por el senador albiazul Gustavo Sánchez Vázquez, quien falleció el día de ayer. El minuto fue concedido.

“Para solicitarle respetuosamente un minuto de silencio en honor a nuestro querido compañero senador Gustavo Sánchez Vásquez, que falleció el día de ayer, panista mexicano ejemplar, con un abrazo muy cariñoso a su esposa Margarita y a sus hijos”, dijo.

Posteriormente, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a comisiones diversas comunicaciones y otras de la Comisión Permanente, del Banco de México, de Órganos Internos de Control de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Fiscalía General de la República, así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Tribunal de Disciplina Judicial, Secretaría de las Mujeres y de la Comisión Nacional Antimonopolio.

Para finalizar, la presidenta de la Mesa Directiva de Diputados, Kenia López Rabadán, citó a la siguiente Sesión este lunes, que será conmemorativo al 5 de febrero, por el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.